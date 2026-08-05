【速報】大型の台風15号「チャンホン」が発生 日本近海にトリプル台風 動向注意
今日5日午後3時、ウェーク島近海で、大型の台風15号「チャンホン」が発生しました。日本近海には、台風13号、台風14号、台風15号と3つの台風が存在しています。
大型の台風15号「チャンホン」発生
今日5日午後3時、ウェーク島近海で、大型の台風15号「チャンホン」が発生しました。中心気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風15号は明日6日にかけて、ウェーク島近海を北上し、次第に進路を北西に変えるでしょう。9日は日本の東を西北西へ進み、10日は進路を北北西に変える見通しです。
なお、午後3時現在、日本近海には、台風13号、台風14号、台風15号と3つの台風が存在しています。南シナ海にとどまっている台風14号は、日本に直接の影響はなさそうですが、台風13号は明日6日以降、沖縄に近づく見込みで、動きが遅いため影響が長引きそうです。台風15号の動きにも目が離せません。最新情報を確認して、早めに備えてください。
台風の名前
「チャンホン」は、ラオスが用意した名前で「木の名前」に由来しています。
台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。