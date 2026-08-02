明日3日の東京都心は雲が広がりやすく、最高気温は大幅にダウンする見込みです。一方、西日本では、晴れ間が出る所が多く、猛烈な暑さが続くでしょう。特に熊本県など九州山地の西側では、一段と日中の気温が上がって、最高気温40℃以上の酷暑日となる所が出てくる可能性があります。気温の高い時間帯は無理をせず、できるだけ涼しい場所で過ごすなど、最大限の熱中症対策を行ってください。

明日3日 関東は気温が大幅ダウン 西日本は同じかアップ

これまで北日本付近までだったオホーツク海高気圧が、明日3日は勢力を拡大し、この時期としては冷たく、湿った空気が東日本付近に流れ込む見込みです。関東甲信や東海は、雲が広がりやすく、にわか雨となる所や、雷を伴い激しい雨の降る所があるでしょう。



北海道や東北、北陸では大きな気温の変化はありませんが、関東甲信や東海では、今日2日ほど気温の上がらない所が多い見込みです。東京都心の最高気温は、前日差マイナス7℃の28℃の予想で、いったん猛暑が収まるでしょう。名古屋はこれまでが暑すぎたため、前日差マイナス5℃でも最高気温34℃の予想で、厳しい暑さが続きそうです。



一方、西日本では夏の高気圧に覆われた状態が続き、今日2日と同じくらい、もしくはそれ以上に猛烈な暑さとなる所が多いでしょう。ただ、今日2日より大気の状態が不安定で、気温の上がる午後は、あちらこちらでにわか雨や雷雨となる見込みです。熱中症対策を徹底するとともに、急な雨や落雷にも注意してください。

明日3日の熊本は41℃予想で危険な暑さ

今日2日、熊本県内では、人吉市とあさぎり町で最高気温39.2℃になるなど、観測史上1位の記録を更新した所が5地点ありました。



明日3日も九州は強い日差しが照り付けて気温が上がりますが、特に熊本県など九州山地の西側では、東よりの風によるフェーン現象が気温上昇を後押ししそうです。熊本県内では、予想最高気温40℃以上の所が複数あり、酷暑日となる所が出てくる可能性があります。



被災地で作業をする方や、避難生活を続けておられる方は、気温の高い時間帯はできるだけ涼しい場所で過ごし、必要な作業は朝晩の気温の下がる時間帯を活用するようにしてください。ただ、多少、気温が下がるとはいえ、夜間も熱中症の危険性があります。昼夜を問わず、熱中症対策を続けてください。

近畿〜九州は危険な暑さ 関東は徐々に厳しい暑さが戻る

北日本と東日本では、5日(水)頃まで、平年より気温の低い所が多い見込みです。東京都心の最高気温は、明日3日に28℃に下がってから、その後はジワジワ上昇し、週の中頃から再び30℃を超える厳しい暑さになるでしょう。名古屋も週の中頃から猛暑が復活しそうです。



西日本はこの先も体温超えの危険な暑さの日が多く、万全の熱中症対策が必要です。



沖縄は、5日(水)頃まで平年より高い気温ですが、台風13号の影響が出始める6日(木)頃から平年並みとなるでしょう。