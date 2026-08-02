代表監督の公募は男女通じて初の試み

大韓サッカー協会は7月30日、ホン・ミョンボ監督の辞任により空席となっている男子韓国代表の臨時監督について、公開採用を開始することを発表した。

MF本田圭佑が自身のX（旧ツイッター）で「面白い試みやと思う」と反応した。

大韓サッカー協会は7月24日の理事会で、9月から11月にかけて予定されているAマッチ期間を指揮する臨時監督の選任手続きを承認した。これに伴い、大韓体育会の規定に沿った公募方式で選考を進めることになる。

7月30日に公募を開始し、8月9日午後5時まで書類を受け付ける。その後、書類選考と面接評価を実施して最終的な候補者の順位を決定し、契約交渉を行う。9月21日から国際Aマッチウィークが始まり、代表戦も控えているため、8月中の選任完了を目指すという。

本田は自身のXで「面白い試みやと思う」と反応し、異例とも言える代表監督の公募について言及。日本のファン・サポーターからは「手を挙げては？」「応募してほしい」「振り切りましたね」「韓国は今の現状を変えたい強い覚悟を感じますね」「面白い試みですね！」などコメントが寄せられ、本田の発言が注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）