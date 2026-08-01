”仮面ライダー俳優”山口大地、事務所の退所を報告「新たな形で俳優活動を続けていく」『GTO』などに出演【全文】
俳優の山口大地（38）が8月1日に自身のインスタグラムを更新。所属事務所の退所を報告した。
【写真】しあわせいっぱい！桜の下での挙式シーン
山口は「この度、私 山口大地は、長年にわたりお世話になりました所属事務所『BLUE LABEL』を離れ、今後は新たな形で俳優活動を続けていくこととなりました」と報告した。
「BLUE LABELは、右も左も分からなかった私が初めて所属した事務所であり、俳優としての歩みをスタートさせていただいた大切な場所です」「これまでの16年間、いつも温かく支えていただき、俳優一人ひとりのことを真剣に考えてくださる、本当に素晴らしい事務所であり、マネージャーの皆様でした」と事務所に感謝。
「私にとって今回の退所は、人生の大きな節目であり、転機になると感じています。何かを手放さなければ、新しいものが入ってこない――そんな考え方もあるように、これから新しく挑戦していきたいことに素直に向き合い、自分の気持ちに正直に、一歩ずつ進んでいきたいと思っています」「新たな一歩には不安もありますが、これからも俳優という仕事への想いを大切にしながら、自分らしい形で活動を続けてまいります」とつづった。
山口は2024年8月、モデルの谷奥えりとの結婚を発表した。山口は、1988年4月21日生まれ、鹿児島県出身。『仮面ライダージオウ スピンオフ PART2 RIDER TIME 龍騎』では仮面ライダーベルデ、『仮面ライダーゼロワン』では雷／仮面ライダー雷役を務めた。映画『インザヒーロー』や、ドラマ『GTO』、ドラマ『匿名探偵』、舞台『戦国BASARA4』などに出演した。谷奥は双子の「えり」とともに「ツインズユニット」としてさまざまに活動する。
【全文】
皆さまへ
この度、私 山口大地は、長年にわたりお世話になりました
所属事務所『BLUE LABEL』を離れ、今後は新たな形で俳優活動を続けていくこととなりました。
BLUE LABELは、右も左も分からなかった私が初めて所属した事務所であり、俳優としての歩みをスタートさせていただいた大切な場所です。
これまでの16年間、いつも温かく支えていただき、俳優一人ひとりのことを真剣に考えてくださる、本当に素晴らしい事務所であり、マネージャーの皆様でした。
この場所で過ごした時間には、たくさんの苦悩もありましたが、それ以上に、かけがえのない経験や素敵な思い出が詰まっています。
俳優として、人として、多くのことを学ばせていただきました。
私にとって今回の退所は、人生の大きな節目であり、転機になると感じています。何かを手放さなければ、新しいものが入ってこない――そんな考え方もあるように、これから新しく挑戦していきたいことに素直に向き合い、自分の気持ちに正直に、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。
新たな一歩には不安もありますが、これからも俳優という仕事への想いを大切にしながら、自分らしい形で活動を続けてまいります。
BLUE LABELで過ごした時間は、間違いなく自分の人生の財産です。
これまで支えてくださったBLUE LABELの皆様、関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様に、心より感謝申し上げます。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。
【写真】しあわせいっぱい！桜の下での挙式シーン
山口は「この度、私 山口大地は、長年にわたりお世話になりました所属事務所『BLUE LABEL』を離れ、今後は新たな形で俳優活動を続けていくこととなりました」と報告した。
「BLUE LABELは、右も左も分からなかった私が初めて所属した事務所であり、俳優としての歩みをスタートさせていただいた大切な場所です」「これまでの16年間、いつも温かく支えていただき、俳優一人ひとりのことを真剣に考えてくださる、本当に素晴らしい事務所であり、マネージャーの皆様でした」と事務所に感謝。
山口は2024年8月、モデルの谷奥えりとの結婚を発表した。山口は、1988年4月21日生まれ、鹿児島県出身。『仮面ライダージオウ スピンオフ PART2 RIDER TIME 龍騎』では仮面ライダーベルデ、『仮面ライダーゼロワン』では雷／仮面ライダー雷役を務めた。映画『インザヒーロー』や、ドラマ『GTO』、ドラマ『匿名探偵』、舞台『戦国BASARA4』などに出演した。谷奥は双子の「えり」とともに「ツインズユニット」としてさまざまに活動する。
【全文】
皆さまへ
この度、私 山口大地は、長年にわたりお世話になりました
所属事務所『BLUE LABEL』を離れ、今後は新たな形で俳優活動を続けていくこととなりました。
BLUE LABELは、右も左も分からなかった私が初めて所属した事務所であり、俳優としての歩みをスタートさせていただいた大切な場所です。
これまでの16年間、いつも温かく支えていただき、俳優一人ひとりのことを真剣に考えてくださる、本当に素晴らしい事務所であり、マネージャーの皆様でした。
この場所で過ごした時間には、たくさんの苦悩もありましたが、それ以上に、かけがえのない経験や素敵な思い出が詰まっています。
俳優として、人として、多くのことを学ばせていただきました。
私にとって今回の退所は、人生の大きな節目であり、転機になると感じています。何かを手放さなければ、新しいものが入ってこない――そんな考え方もあるように、これから新しく挑戦していきたいことに素直に向き合い、自分の気持ちに正直に、一歩ずつ進んでいきたいと思っています。
新たな一歩には不安もありますが、これからも俳優という仕事への想いを大切にしながら、自分らしい形で活動を続けてまいります。
BLUE LABELで過ごした時間は、間違いなく自分の人生の財産です。
これまで支えてくださったBLUE LABELの皆様、関係者の皆様、そして応援してくださっている皆様に、心より感謝申し上げます。
今後とも温かく見守っていただけますと幸いです。