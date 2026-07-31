【Amazonタイムセール祭り】Appleから飲食料品まで。セールの目玉商品まとめ

Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から目玉商品をご紹介。AppleやAnkerなどのガジェットから飲料や食品、日用品までプライスダウンしています。お見逃しなく！

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA」

【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット

醤油の風味とコクが豊かな醤油スープ「日清麺職人 醤油」

栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー

栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」

とろふわかきたま入り。「チキンラーメン どんぶり」

かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）

Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個

身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」

メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

快適に涼める冷風機能。シャープの衣類乾燥・除湿機

より多くのゲームをダウンロード。SanDiskの内蔵SSD 8TB容量

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

頑丈で超軽量。史上最薄の「iPhone Air（SIMフリー）」

Apple Watch Series 11（GPSモデル）42mmサイズ

Apple Watch Series 11（GPSモデル）46mmサイズ

厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」詰め替え用

軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー

ポイントアップキャンペーンが開催中



※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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