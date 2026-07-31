【Amazonタイムセール祭り】Appleから飲食料品まで。セールの目玉商品まとめ
AppleやAnkerなどのガジェットから飲料や食品、日用品までプライスダウンしています。お見逃しなく！
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急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」
伊藤園 おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 ラベルレス スマートボトル 機能性表示食品
4,200円 → 2,082円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA」
【熱中症対策】サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml ×24本 (冷凍兼用) まとめ売り実施中
2,500円 → 1,998円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット
[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]
2,318円 → 1,872円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
醤油の風味とコクが豊かな醤油スープ「日清麺職人 醤油」
日清麺職人 醤油 [丸大豆醤油使用 豊かな旨味とコク] 日清食品 カップ麺 87g ×12個
2,385円 → 1,552円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー
【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット | たんぱく質, 食物繊維, ビタミン, 鉄, PFCバランス, 33種類の栄養素, 栄養バランス食, 手軽, 時短, 健康的な食生活, 忙しい日に
2,316円 → 1,932円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」
【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット | たんぱく質, 食物繊維, ビタミン, 鉄, PFCバランス, 33種類の栄養素, 栄養バランス食, 手軽, 時短, 健康的な食生活, 忙しい日に
2,258円 → 1,932円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
とろふわかきたま入り。「チキンラーメン どんぶり」
かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」
マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産
3,115円 → 2,016円（35%オフ）
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チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,837円（36%オフ）
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Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個
身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味
どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」
サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い【満天青空レストランキャンペーン実施中！】
5,415円 → 4,480円（17%オフ）
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メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能
アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 AMBiQUE (通常サイズ×1袋)
2,280円 → 1,780円（22%オフ）
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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」
快適に涼める冷風機能。シャープの衣類乾燥・除湿機
シャープ 衣類乾燥 除湿機 CM-T100-W コンプレッサー方式 10L 約-10℃冷風 プラズマクラスター 7000 消臭 カビ パワフル
38,280円 → 27,800円（27%オフ）
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より多くのゲームをダウンロード。SanDiskの内蔵SSD 8TB容量
WD_BLACK 8TB SN850X NVMe 内蔵ゲーミングソリッドステートドライブ ヒートシンク付き - PlayStation 5 Gen4 PCIe, M.2 2280に対応 最大7,200MB/秒 - WDS800T2XHE
214,580円 → 175,087円（18%オフ）
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
42,800円 → 36,800円（14%オフ）
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頑丈で超軽量。史上最薄の「iPhone Air（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
177,800円 → 139,800円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
212,800円 → 156,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 11（GPSモデル）42mmサイズ
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
71,800円 → 63,800円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Watch Series 11（GPSモデル）46mmサイズ
Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応
76,800円 → 67,800円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」詰め替え用
軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー
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※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
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イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！ただいまエントリー受付中。
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