【Amazonタイムセール祭り】Appleから飲食料品まで。セールの目玉商品まとめ
Amazonでは「Fashon×夏休みタイムセール祭り」が8月2日（日）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から目玉商品をご紹介。

AppleやAnkerなどのガジェットから飲料や食品、日用品までプライスダウンしています。お見逃しなく！

→ Amazon「Fashon×夏休みタイムセール祭り」はこちら

急須でいれたような香りと旨み。コカ・コーラの「綾鷹」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 525mlPET×24本

3,881円 → 1,663円（57%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 ラベルレス 525ml PET ×24本

2,300円 → 1,663円（28%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET 24本 機能性表示食品

2,352円 → 1,782円（24%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 ラベルレス スマートボトル 機能性表示食品

4,200円 → 2,082円（50%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」


爽健美茶

コカ・コーラ 爽健美茶 600mlPET×24本

3,629円 → 1,882円（48%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



日常生活やスポーツシーンに。サントリー「GREEN DA・KA・RA」


GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ)

【熱中症対策】サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml ×24本 (冷凍兼用) まとめ売り実施中

2,500円 → 1,998円（20%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



【冷凍できる】スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス 24本セット


アクエリアス(AQUARIUS)

[熱中症対策] アクエリアス 500ml PET ラベルレス ×24本 [冷凍兼用]

2,318円 → 1,872円（19%オフ）

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醤油の風味とコクが豊かな醤油スープ「日清麺職人 醤油」


NISSIN

日清麺職人 醤油 [丸大豆醤油使用 豊かな旨味とコク] 日清食品 カップ麺 87g ×12個

2,385円 → 1,552円（35%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



栄養とおいしさがひとつに。簡単調理できる本格的な欧風カレー


完全メシ

【完全メシ】日清食品 カレーメシ 欧風カレー 6食セット | たんぱく質, 食物繊維, ビタミン, 鉄, PFCバランス, 33種類の栄養素, 栄養バランス食, 手軽, 時短, 健康的な食生活, 忙しい日に

2,316円 → 1,932円（17%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



栄養とおいしさのバランスを追求した「日清食品 ハヤシメシ デミグラス」


完全メシ

【完全メシ】日清食品 ハヤシメシ デミグラス 6食セット | たんぱく質, 食物繊維, ビタミン, 鉄, PFCバランス, 33種類の栄養素, 栄養バランス食, 手軽, 時短, 健康的な食生活, 忙しい日に

2,258円 → 1,932円（14%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



とろふわかきたま入り。「チキンラーメン どんぶり」


チキンラーメン

チキンラーメン どんぶり 85g×12個 日清食品 インスタント カップ麺

3,274円 → 1,745円（47%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



かつおの旨味アップ。マルちゃん「赤いきつねうどん 関東風だし」


マルちゃん

マルちゃん 赤いきつねうどん 東 ( 96g×12個 / ケース販売 ) カップ麺 うどん (あげ 入り / 関東風だし ) カップうどん 箱買い 東洋水産

3,115円 → 2,016円（35%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（ 約30人前）


マ・マー

マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）

2,884円 → 1,837円（36%オフ）

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Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 200g×24個 低温製法米

4,555円 → 3,570円（22%オフ）

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身体づくりに必要なビタミン配合。ソイプロテインのミルクティー味


ザバス

ザバス(SAVAS) ソイプロテイン100 ミルクティー風味 900g 明治 国内製造

4,968円 → 3,679円（26%オフ）

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どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い【満天青空レストランキャンペーン実施中！】

5,415円 → 4,480円（17%オフ）

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メンズのためのマルチビタミン。手軽に栄養チャージ可能


AMBiQUE

アンビーク メンズマルチビタミン 亜鉛 マカ 錠剤 ビタミン14種 クエン酸 アルギニン シトルリン 即効チャージ 持続型 栄養機能食品 AMBiQUE (通常サイズ×1袋)

2,280円 → 1,780円（22%オフ）

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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」


Anker

Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-Cケーブル 1.8m ミッドナイトブラック 240W| 絡まないケーブル| USB PD対応| シリコン素材採用| 結束バンド付き | Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応

1,890円 → 1,390円（26%オフ）

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スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック | 充電器 / 70W / Type-C 【PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン

5,990円 → 3,990円（33%オフ）

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快適に涼める冷風機能。シャープの衣類乾燥・除湿機


シャープ

シャープ 衣類乾燥 除湿機 CM-T100-W コンプレッサー方式 10L 約-10℃冷風 プラズマクラスター 7000 消臭 カビ パワフル

38,280円 → 27,800円（27%オフ）

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より多くのゲームをダウンロード。SanDiskの内蔵SSD 8TB容量


WD_BLACK

WD_BLACK 8TB SN850X NVMe 内蔵ゲーミングソリッドステートドライブ ヒートシンク付き - PlayStation 5 Gen4 PCIe, M.2 2280に対応 最大7,200MB/秒 - WDS800T2XHE

214,580円 → 175,087円（18%オフ）

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

42,800円 → 36,800円（14%オフ）

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頑丈で超軽量。史上最薄の「iPhone Air（SIMフリー）」


Apple(アップル)

Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

177,800円 → 139,800円（21%オフ）

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Apple(アップル)

Apple iPhone Air 512GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

212,800円 → 156,800円（26%オフ）

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Apple(アップル)

Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー

229,800円 → 169,800円（26%オフ）

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Apple Watch Series 11（GPSモデル）42mmサイズ


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

71,800円 → 63,800円（11%オフ）

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Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

71,800円 → 63,800円（11%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



Apple Watch Series 11（GPSモデル）46mmサイズ


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

76,800円 → 67,800円（12%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 46mmローズゴールドアルミニウムケースとライトブラッシュスポーツバンド - S/M、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

76,800円 → 67,800円（12%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



厚手で丈夫で流せる。「トイレクイックル」詰め替え用


クイックル

クイックル 【まとめ買い】 トイレ つめかえ用 ジャンボパック ミント 20枚 × 3個

1,199円 → 798円（33%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽くて歩きやすい。王道デザインのスニーカー


Clarks

Clarks メンズ ブロディンレース 本革 軽量 歩きやすいスニーカー

17,600円 → 10,559円（40%オフ）

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