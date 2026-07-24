「17世紀の海賊船スタイル」北朝鮮最新の戦略兵器搭載駆逐艦　側面に大砲を並べたような強力な機関銃がズラリ

北朝鮮は今年6月、排水量5000トン級と同海軍最大での水上戦闘艦である駆逐艦の「崔賢」（チェヒョン 51）を就役させた。

二番艦の「姜健」（カンゴン 52）も年内に就役する見込みとなっている。

この2隻は、全体にステルス性を意識した外観をしていて、前甲板に恐らく無人化された近代的な127mm級の主砲砲塔がある。

艦橋には、恐らく対空防御用の30mm機関砲の砲身が6本、束になった近接防御火器管制システム＝AK-630があるが、これも砲塔は無人化されている。

それに、対空ミサイルと対空機関砲を連携させたロシアのパンツィリ短距離防空システムに極似したシステム、533mm魚雷管、さらに艦橋上部には、やや小ぶりながら日米のイージス艦のように四方向に向いたレーダー・アンテナを備えている。

複雑かつ現代的なシステムの軍艦であることを強調しているようだ。

ミサイル74発分の垂直発射装置を装備

だが、最も注目すべきは艦の前後にサイズの異なるミサイル合計74発分のVLS垂直発射装置を備えていることだろう。

この垂直ミサイル発射装置からは、対空ミサイルが連射されるだろうが、それは、前述の様々な対空兵装と連携がとれていなければならない。

北朝鮮メディアは2026年3月に、駆逐艦「崔賢」が「戦略巡航ミサイル」を約3秒間隔で連射する様子を発表していた。

この「戦略巡航ミサイル」は、北朝鮮発表で2000km級の飛距離も記録したことがある「ファサル（矢）」巡航ミサイルによく似ている。

2000kmというと、北朝鮮の日本海側の港から出たところを起点とすれば、米国には届きそうもないが、日本のほぼ全域に届いてしまうことなりかねない。

さらに気に掛かるのは、北朝鮮メディアが2023年に、「火山31」弾頭を核弾頭と称して紹介し、ファサル巡航ミサイルに搭載可能であるかのように強く示唆していたこと。

では、北朝鮮の駆逐、「崔賢」と「姜健」は、日本を射程にするような核ミサイルを連射しうる軍艦になるのだろうか。

核ミサイル連射可能な駆逐艦なのか

北朝鮮メディア（朝鮮中央通信2025年6月24日付）は、駆逐艦「崔賢」就役式に臨んだ北朝鮮の最高指導者、金正恩総書記が「海軍の核武装化はその道程を正確に歩んでいる。強力かつ信頼できる核戦争抑止力をさらに確実なものにすることで、核武力の多角的で効果的な運用を実現し、朝鮮人民軍海軍には、敵対国の軍事資産と基地が展開している水域に対する巡視と先制駆逐の義務が与えられている」と発言したと伝えている。

核ミサイルを持って『敵対国の軍事資産と基地』を監視し、先制的に打倒するのが北朝鮮海軍の義務だと言わんばかりである。

ところで、駆逐艦「崔賢」と「姜健」は、2025年と2026年で装備が変化している。

2025年初期の段階では無かった2銃身の14.5ミリ機関銃（恐らく旧ソ連が開発したもの）が、左右の複数の箇所に設置されていたのだ。

なぜ北朝鮮はこんな改造を行ったのか？

海面の脅威から艦を防御するかのよう

その狙いを読み解いていこう。

北朝鮮メディアによると、7月3日に実施した駆逐艦「姜健」の戦闘システム性能評価試験で、「戦略巡航ミサイル」の試射の他、自動期間砲（銃）など主要兵器の試験を行ったという。（朝鮮中央通信 7月5日付）

添えられた画像には、左舷側のAK-630近接防御火器管制システムと双連機関銃が一斉射撃する様子が捉えられていた。

AK-630は、接近する飛翔体から艦を防衛するという本来の役割を意識してか、やや上を向いているようにも見える。

しかし、左舷側の海面に大量の水飛沫が上がっているのを見ると、左舷側の低空というより海面の脅威から艦を防御しようとしているようにも見える。

他の国の軍艦でも、ゲリラ・コマンドウ（少人数の敵不正規部隊）の接近を阻止するため、小型船艇に機関銃を装備する例はあるが、「姜健」ほどの数や密度の例は見たことがない。

強いてあげれば、17世紀から18世紀に海を荒らしまわっていた海賊船や日露戦争で活躍した戦艦「三笠」の右舷、左舷に砲が並んでいたことが思い浮かぶ。

海賊船スタイルに見える北朝鮮の思考

では、北朝鮮海軍はなぜ海面からの脅威に備えているのだろうか？

イランとの戦闘を続けているアメリカ中央軍は2026年7月13日、イランの潜水艦及び軍用ボートの整備施設をコルセア自爆無人艇で破壊することに成功した。

自爆無人艇によって敵の艦艇や海岸施設を襲うという戦術は、ロシアとの戦いを続けているウクライナが確立したものだ。

2024年には対艦ミサイルと自爆ドローンでロシア黒海艦隊の約3分の1にあたる艦船24隻と潜水艦1隻を無力化したとウクライナ側は主張している。

アメリカ中央軍がイランとの戦いで、コルセア自爆無人艇で成果を上げたとなると、極東のアメリカ海軍も北朝鮮海軍の虎の子である「崔賢」と「姜健」に対して似たような戦術をとるのではないかと北朝鮮海軍が勘ぐっていた可能性も否定できないだろう。

自爆無人艇に体当たりされれば、沈没はしなくても「戦略巡航ミサイル」の発射は難しくなる恐れがある。

ロシアに急接近している北朝鮮は、ロシア黒海艦隊の命運に基づく教訓を学ぶ機会もあっただろう。それは、自爆無人艇からの防御のみならず、逆に自爆無人艇の使用方法も含んでいるかもしれない。

自爆無人艇と、その戦術が東アジアでも広がるならば、その状況は日本としても無視するわけにはいかなくなるだろう。

（執筆：フジテレビ特別解説委員 能勢伸之）