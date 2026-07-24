森保監督の指揮はアジア杯まで

日本サッカー協会（JFA）は7月24日、都内で日本代表監督についての記者会見を行った。

来年1月開催のアジアカップまでの契約延長となった森保一監督、宮本恒靖会長、山本昌邦技術委員長が出席した。森保監督がW杯後にメディア出演を続ける理由について話した。

JFAは23日に森保監督が来年1月から2月にかけてサウジアラビアで開催されるアジアカップまで、続けて指揮を執ることを発表。同大会終了後は、2028年ロサンゼルス五輪出場を目指すU-21日本代表監督の大岩剛氏が、兼任で務めることもあわせて発表された。

北中米W杯後、森保監督は媒体を問わずメディア出演した理由について「目標に達成できなかったので、応援・共闘してくれた方には申し訳ないという気持ちはある。だからメディアにも出させていただいていますし、多くのメディアが共闘の輪を広げるためにいろんな媒体を使ってたくさんの方々が日本のために環境づくりをしてくださった」と説明した。

森保監督はスペイン代表とアルゼンチン代表が対戦した決勝戦の解説も務めた。現地まで赴くなど、伝え続けたのは感謝の思い。選手が発言した「優勝」を目指すためにメディアでも多くの報道があった。

ベスト32の結果を「メディアに呼んでもらえる結果ではなかった」と受け止めながらも、「先ほど言ったこれまでの結果に対して申し訳ない思いだったりがあったなかで、共闘してくださった方にお礼の場を作ってもらうこと、これからの日本サッカーとともに世界一を目指して厳しい戦いになるが、共闘応援してくださいという伝えさせていただく場だったと思う」と率直な気持ちを明かした。（FOOTBALL ZONE編集部）