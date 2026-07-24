＜家族旅行を嫌がる＞大学生の子どもが旅行についてこない。自宅に置いていっていい？ママたちの意見は
乳幼児期はどこへ行くにも親と一緒だった子どもも、成長するにつれて友達と過ごす時間が増えていきますよね。高校生や大学生にもなると、なかなか家族旅行に一緒に行くことができないという悩みを抱えるママもいます。ママスタコミュニティに寄せられたのは「大学生。家族旅行行きたくない」というタイトルのこんな投稿です。
『夏休みの家族旅行を予約しようと思ってたのですが、大学生の子どもが「一緒に行かない」と言ってます。きょうだいの年が離れてるので一緒に行動するのも嫌みたいです。自宅に置いて気にせず行ってもいいものなのでしょうか？』
大学生なら家族旅行についてこなくてもおかしくはないよ
『一人暮らしする子もいる年齢だし、大丈夫でしょう』
『お金だけ渡しておけば大丈夫』
『全然気にしなくて大丈夫！ ただ家をめちゃくちゃにされないように、家には誰も連れてこないとか約束はしておこう』
今までは一緒に旅行に行っていたのに、大学生になって「一緒に旅行に行きたくない」と言われたという投稿者さん。きっと親としての寂しさや、1人だけ置いていく申し訳なさなども感じているのではないでしょうか。しかしママたちからは大学生という年齢であれば、小さな子どものように家族みんなで行動する旅行に行きたくなくなるのは自然なことでは？ という意見がありました。とくに夏休みということですからバイトをしたり友達と旅行に行ったりなど、ほかにやりたいこともあるのかもしれません。また、大学生ともなれば1人暮らしをしている子どももいます。旅行中の食事や洗濯などは自分でやらせればいいでしょう。自宅の施錠や友達を連れ込まないことなど不在中のルールを守らせ、食費を渡すなどすれば、お子さんを自宅に置いていっても問題はないのではないでしょうか。
別行動や現地集合・現地解散など旅行内容を見直してみては？
『旅行の内容は自然と下の子に合わせた内容になるよね。大学生ならそれはあまり楽しいとは思えないんじゃないのかな？ 旅行先で別行動とかならまだ行くって言うかも』
『大学生にもなって喜んで家族旅行に行くわけないでしょうよ。よっぽど友達とは行けないような、よいところに連れて行ってくれるというのじゃない限り』
それでもお子さんも連れて行きたいのであれば、別行動を取り入れるなど、旅行プランを少し見直すのも一つの方法です。まだ小さな下の子も一緒に旅行をするとなると、行く場所なども自然と下の子が楽しめる方向にいきがちです。そのため家族全員で行く場所と別々で行動する場所を分けたり現地集合・現地解散にしたり、はたまた友達とはなかなか行けないお金のかかる場所や高級なグルメを楽しめたり。そのように大学生のお子さんにも何かインセンティブを与えれば「一緒に行きたい！」となるのではないでしょうか。
今まで上の子と旅行に行ってきたのなら今回は下の子と行けばいいよ
『私だって高校生の頃から親について行かなかったよ。逆に今までついてきたんだったらいい子じゃん』
『大学生の子は小さいときにどこかに連れて行ったんだよね。だったら大学生に合わせず置いて行って、下の子と旅行していいと思うよ』
『バカなことしないってわかってる子なら、その子の分の旅行費にあたるくらい渡して「誘える友達いたらそっちと旅行したら」くらい言うかも』
大学生はまだまだお金がかかるものの、精神的にはすでに親から自立している年齢とも言えますよね。行き先や内容にもよりますが、すでに中学生や高校生から親と一緒に家族旅行に行きたがらなくなる子どもも珍しくないのではないでしょうか。「投稿者さんのお子さんは高校生の頃までは一緒に家族旅行に行っていたのであれば、むしろいい子じゃない？」といった肯定的なコメントも寄せられていました。またその大学生のお子さんが小さな頃はたくさん家族旅行にも行っていたのでしょう。その分、今回は下の子と楽しむ旅行だと割り切るのもいいかもしれません。金銭的に余裕があるのであれば大学生のお子さんを自宅に置いて行くだけでなく、浮いた分の旅費を渡して「友達と旅行にでも行ってきたら？」と言ってあげるのもいいですよね。大学生のお子さんが家族旅行についてこない物悲しさを吐露していた投稿者さんですが、親と一緒に旅行に行きたがらないのも立派な成長の証だと思ってほしいですね。
文・AKI 編集・みやび