ÊÒ»³ºâÌ³Áê¡Ö²ÌÃÇ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¡¡¥É¥ëÇä¤ê»Ô¾ì²ðÆþ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶
¡¡ÊÒ»³¤µ¤Ä¤ºâÌ³Áê¤Ï23Æü¡¢1¥É¥ë¡á163±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤¿¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÑÀª¤ÏÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£É¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÌÃÇ¤Ë¹ÔÆ°¤¹¤ë¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤Î»Ô¾ì²ðÆþ¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤¬·ã²½¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢´ð¼´ÄÌ²ß¥É¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬¶¯¤Þ¤ë¡ÖÍ»ö¤Î¥É¥ëÇã¤¤¡×¤¬¿Ê¤ó¤À¡£21Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï1986Ç¯12·î°ÊÍè¡¢Ìó39Ç¯7¥«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë±ß°Â¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡ÊÒ»³»á¤Ï17Æü¤Ë¤â¡ÖÉ¬Í×¤È¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â²ÌÃÇ¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£