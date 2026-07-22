中井卓大がFC今治に加入

J2のFC今治は7月22日、スペインのCDレガネスからMF中井卓大が完全移籍で加入することを発表した。

かつてレアル・マドリードでもプレーした22歳の電撃加入には「ついに日本で見れる」「ついにJリーグに」など驚きの声があがった。

現在22歳の中井は2014年にレアル・マドリードの下部組織に入団し、若くしてスペインに渡って経験を積んできた。8カテゴリーを順調にステップアップしていき、ユース年代のトップカテゴリーであるフベニールAからわずか4人しか昇格できなかった狭き門をくぐり抜け、Bチームのレアル・マドリード・カスティージャまで辿り着いた。

しかし、2023年にレアルを離れ、同じスペインのCFラージョ・マハダオンダ、SDアモリエビタ、ラージョ・カンタブリア、CDレガネスBの各クラブでプレー。今夏の移籍市場でJリーグ初挑戦を決めた。スペインではピピの愛称で親しまれていた。

SNSでもまさかの電撃加入に「ついに日本で見れる」「輝きを取り戻して」「ついにJリーグに」「あのピピ？」「どんなプレーなのか楽しみです」「決まったか」「楽しみすぎる！！！」など多くのコメントが寄せられ、22歳の新たなスタートが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）