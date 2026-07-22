パレデスよ、喜べ。もし俺がいたら頭突きを食らわす！ イブラヒモビッチがまさかの暴挙に苦言「プロとして許されない行為だ」【Ｗ杯】
元スウェーデン代表FWのズラタン・イブラヒモビッチも、呆れたようだ。スペイン紙『MARCA』が伝えている。
北中米Ｗ杯の決勝戦でスペインとアルゼンチンが激突。延長戦の末にスペインが１−０で勝利した。
試合後には、敗れたアルゼンチン側が先に仕掛けたのか、両チームの選手が揉み合いになる場面も。アルゼンチンのレアンドロ・パレデスはスペインのエリク・ガルシアを“のど輪”で突き飛ばし、さらにガビにもパンチを浴びせる様子が国際映像に捉えられた。
『MARCA』によれば、イブラヒモビッチは解説員を務めたアメリカメディア『Fox Sports』で「スペインの選手たちが何をしているのか理解できない。チームメイトが殴られているのを、ただ見ているだけだ」とコメント。一方で、パレデスについては次のように語った。
「パレデスは、私のような選手がピッチにいなかったことを喜んでいいはずだ。もし私がいたなら、頭突きを食らわせて退場処分を受けていただろう。彼のやったことは、プロとして許されない行為だ」
まさかの暴挙に苦言を呈した。なお、栄冠に輝いたスペインには「今日はサッカーが勝利した。スペインのサッカーのスタイル、このトーナメントで彼らが見せたプレー...これこそサッカーで見たいものだ」と賛辞を送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃の愚行、ガビに殴りかかるパレデス
北中米Ｗ杯の決勝戦でスペインとアルゼンチンが激突。延長戦の末にスペインが１−０で勝利した。
試合後には、敗れたアルゼンチン側が先に仕掛けたのか、両チームの選手が揉み合いになる場面も。アルゼンチンのレアンドロ・パレデスはスペインのエリク・ガルシアを“のど輪”で突き飛ばし、さらにガビにもパンチを浴びせる様子が国際映像に捉えられた。
『MARCA』によれば、イブラヒモビッチは解説員を務めたアメリカメディア『Fox Sports』で「スペインの選手たちが何をしているのか理解できない。チームメイトが殴られているのを、ただ見ているだけだ」とコメント。一方で、パレデスについては次のように語った。
「パレデスは、私のような選手がピッチにいなかったことを喜んでいいはずだ。もし私がいたなら、頭突きを食らわせて退場処分を受けていただろう。彼のやったことは、プロとして許されない行為だ」
まさかの暴挙に苦言を呈した。なお、栄冠に輝いたスペインには「今日はサッカーが勝利した。スペインのサッカーのスタイル、このトーナメントで彼らが見せたプレー...これこそサッカーで見たいものだ」と賛辞を送った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】衝撃の愚行、ガビに殴りかかるパレデス