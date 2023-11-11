北朝鮮軍は先月までに、今秋の召募（新兵の入隊手続き）を終えた。その過程で、平安北道（ピョンアンブクト）に総責任者として派遣された第8軍団の隊列部長（動員部長）が、女性召募対象者の避妊器具挿入について問題を提起し、隊列補充局から批判を受けたという。北朝鮮は今秋の召募で、地域別駐留軍団の隊列部幹部を各地域の道軍事動員部に総責任者として派遣したという。 そして、平安北道の軍事動員部には第8軍団の隊列部長が