スペイン代表は現地時間7月19日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）決勝で延長戦の末に1-0でアルゼンチン代表を破り、4大会ぶりの世界一に輝いた。

試合終盤に起きたスペイン代表DFマルク・ククレジャの行動が物議を醸し、SNS上では「これマジでおもろかった」と話題を呼んでいる。

問題の場面は後半アディショナルタイムに起きた。ククレジャがアルゼンチン代表FWリオネル・メッシに対し、手で口を隠すような仕草で言葉を交わした。今大会からは差別的発言の隠蔽を防ぐため、手や腕、ユニフォームなどで口を覆って話をした場合は一発退場の対象となっている。メッシは即座にVARチェックとククレジャの退場を要求したが、お咎めなしで試合は再開された。

今大会ではパラグアイ代表MFミゲル・アルミロンやエクアドル代表DFピエロ・インカピエらが、同様の行為で実際に退場処分を受けていた。同試合では直前にアルゼンチン代表MFエンソ・フェルナンデスが2枚目のイエローカードで退場となっていたこともあり、スペイン側にも退場者が出るべきだったとの声も上がっている。

緊迫した世界一決定戦での一幕だったが、SNS上では「ククレジャが悪口言ってるようには見えないんよ」「メッシ、先生にチクる小学生みたいだね」といった声が上がった。さらに「解説がカトちゃんぺって言ってたのが笑えた」「これマジでおもろかった」「冗談ですやん笑みたいな感じでワロタ」と、騒動を楽しむコメントが多く寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）