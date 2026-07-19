「僕たちも人間なんだ」猛攻及ばず敗れたフランス。エムバペがイングランド戦に本音「『ダメな試合だ』『代表にふさわしくない』と言う人がいるかもしれないが…」【W杯３決】
フランス代表現地７月18日、北中米ワールドカップの３位決定戦でイングランド代表と対戦した。
開始３分にデクラン・ライスに被弾したフランスは、18分にもCKからエズリ・コンサに追加点を奪われる。さらに37分と45＋１分にブカヨ・サカに立て続けにゴールを許して０−４で前半を終える。
後半に入って48分にキリアン・エムバペの得点で１点を返すと、54分にはブラッドレー・バルコラもゴール。さらに66分にもエムバペがゴールして１点差に追いついたが、85分にPKを献上してこれをサカに決められる。90＋６分にウスマンヌ・デンベレがゴールを決めたが、直後にジュード・ベリンガムに被弾。結局４−６で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、エムバペは、次のように撃ち合いとなったゲームを振り返った。
「中には『ダメな試合だ』『代表にふさわしくない』と言う人がいるかもしれないが、僕たちも人間なんだ。打ちひしがれてしまったが、そのあとに目が覚めた。後半は高いレベルのプレー、メンタル面でも強くなれた」
２ゴールを奪ったエムバペは今大会の得点数を10点に伸ばし、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ（８点）を抜いて得点ランキングで１位に。また、W杯通算でも22点としてトップに立った。それでも本人は「メッシはきっと明日（決勝戦）もゴールするだろう」と話した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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開始３分にデクラン・ライスに被弾したフランスは、18分にもCKからエズリ・コンサに追加点を奪われる。さらに37分と45＋１分にブカヨ・サカに立て続けにゴールを許して０−４で前半を終える。
後半に入って48分にキリアン・エムバペの得点で１点を返すと、54分にはブラッドレー・バルコラもゴール。さらに66分にもエムバペがゴールして１点差に追いついたが、85分にPKを献上してこれをサカに決められる。90＋６分にウスマンヌ・デンベレがゴールを決めたが、直後にジュード・ベリンガムに被弾。結局４−６で敗れた。
試合後のフラッシュインタビューで、エムバペは、次のように撃ち合いとなったゲームを振り返った。
２ゴールを奪ったエムバペは今大会の得点数を10点に伸ばし、アルゼンチン代表のリオネル・メッシ（８点）を抜いて得点ランキングで１位に。また、W杯通算でも22点としてトップに立った。それでも本人は「メッシはきっと明日（決勝戦）もゴールするだろう」と話した。
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