【ＭＬＢ】カナダ山火事の影響で白煙 メッツ選手「金属を吸い込んでいるよう」「目がヒリヒリする」
カナダ、ミネソタ州などで発生した広範囲に及ぶ山火事の影響がＭＬＢの試合にも及んだ。１６日（日本時間１７日）のフィラデルフィアで行われたフィリーズ―メッツ戦は球場が濃霧のような煙に見舞われた。空全体が白く霞み、球場側は風の流れによる煙の滞留を予測して試合開始を１時間早めてスタート。悪条件の中でアルバレスが２本塁打し、メッツが４―１と勝利をモノにした。
マスクを着けて観戦する観客もおり、当然ながら視界の悪さを訴える選手が続出。３勝目を上げたスコットは「終盤は少し煙が濃くなった。まるで金属を吸い込んでいるような感じだった」とこぼし「まるでキャンプファイヤーのそばに座っているようだった」（ベンジ）、「目がヒリヒリして少し痒かった」（バティ）と話していたと米メディア「ニューヨークポスト」などが伝えている。
フィリーズのマッティングリー監督は「明らかに霧がかかったような感じだった。審判が試合前に選手たちに声をかけて、体調を確認していました。大きな問題には見えませんでしたが、霧がかかったようだった」と話した。カナダで発生した大規模な山火事は米国北東部にも影響を及ぼし、煙の範囲は拡大する一方。ＭＬＢのみならず、１９日（日本時間２０日）にニューヨークで行われる北中米Ｗ杯の決勝戦への影響も危惧されている。