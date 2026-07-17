【丸亀製麺１万円チャレンジ】限界まで爆食！話題の「うどんプリン」も本音レビュー
YouTubeチャンネル「爆食ダイエット夫婦」が「【丸亀製麺】限界喰い一万円チャレンジ！好きなだけ爆食したらお会計が衝撃すぎたw うどんプリンに賛否両論…⁉︎」を公開しました。本動画では、じゅんちゃんとまるちゃんが丸亀製麺で値段を見ずに好きなだけ食べる「1万円チャレンジ」に挑み、様々なメニューや話題のスイーツを堪能する様子が収められています。
二人は「焼きたて肉うどん並」（890円）や「カツ丼セット並」（790円）、「冷やし明太クリームうどん並」（690円）などを次々と注文。さらに、白ごはんにかしわ天やたまご天、コーン天を乗せたオリジナル天丼も作成し、「めっちゃうまい」と笑顔を見せました。「冷やし明太クリームうどん」を食べた際には、「カルボナーラの味」と驚きつつも高く評価しています。
食後には話題のスイーツも実食。「うどーなつ」のもも味とチョコ味について、「とんでもないもちもち感」と大絶賛しました。一方、マンゴー味の「うどんプリン」には、「下の段がめちゃくちゃうどんっぽい」「不思議食感」と率直な感想を述べつつも、斬新なメニューを楽しんでいる様子が伺えます。
限界まで食べ尽くした二人のお会計は驚きの結果に。
丸亀製麺の圧倒的なコストパフォーマンスを証明するチャレンジとなりました。お腹いっぱい美味しいメニューを堪能したい時の参考にしてみてはいかがでしょうか。
二人は「焼きたて肉うどん並」（890円）や「カツ丼セット並」（790円）、「冷やし明太クリームうどん並」（690円）などを次々と注文。さらに、白ごはんにかしわ天やたまご天、コーン天を乗せたオリジナル天丼も作成し、「めっちゃうまい」と笑顔を見せました。「冷やし明太クリームうどん」を食べた際には、「カルボナーラの味」と驚きつつも高く評価しています。
食後には話題のスイーツも実食。「うどーなつ」のもも味とチョコ味について、「とんでもないもちもち感」と大絶賛しました。一方、マンゴー味の「うどんプリン」には、「下の段がめちゃくちゃうどんっぽい」「不思議食感」と率直な感想を述べつつも、斬新なメニューを楽しんでいる様子が伺えます。
限界まで食べ尽くした二人のお会計は驚きの結果に。
丸亀製麺の圧倒的なコストパフォーマンスを証明するチャレンジとなりました。お腹いっぱい美味しいメニューを堪能したい時の参考にしてみてはいかがでしょうか。
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