野球指導者・河内山拓樹さんがベクトルを自分に向けた理由

野球は団体競技だが、自分自身と向き合う時間も長い。菊池雄星投手（エンゼルス）がプロデュースした岩手県花巻市の屋内野球施設「King of the Hill」（K.O.H）でピッチングコーチを務める河内山拓樹さんは、「チームのことを考えるチャンネルとは別に、自分自身と闘うチャンネルも持った方が良い」と話す。いわゆるエリート街道を歩まずとも独自の進路を選び、己を磨いた河内山さんの言葉には説得力がある。

同県奥州市出身の河内山さん。同郷で同い年の大谷翔平投手（ドジャース）は当時から「雲の上の存在」だった。その大谷が花巻東高で世間を騒がせていた頃、河内山さんは岩手県立の岩谷堂高でプレーしていた。部員が少なく、勝利とは縁遠いチーム。夏の県大会は3年間で1勝も挙げることができなかった。

「負けが続くと、感覚が麻痺して何も考えないようになりました。進路のことや甲子園のことを考えるのもつらかったです。そうなった高校2年生の春頃からは、どうすれば自分の能力が上がるかということに、ベクトルがほぼ100％向きました」

中学時代から本を読んだり、写真を見たりして意欲的に体の使い方を学んでいたといい、高校でもその延長線上で球速アップや筋力強化を追い求めた。そんな中、岩谷堂高のグラウンドを練習拠点にしていたクラブチームの「オール江刺」から声がかかり、岩手県立大に進んでからは大学の野球部には所属せず社会人とともにプレーした。

クラブ・企業チームで成長、「言い訳できない」海外も経験

クラブチームでは1年目のオフに球速が15キロ程伸び、140キロを超えた。その後も成長を続け、4年目は先発として全国大会出場に大きく貢献。勝利の喜びも知った。

一方、大学に通い、アルバイトをしながら、週に1回チームの全体練習に参加する生活では成長に限界を感じていた。大学卒業後は企業チームのJR盛岡に所属し、練習に費やす時間を増やした。

さらに「僕のことを誰も知らない環境でどういう成長をできるか」とJRを退社して渡米を決断。トライアウトリーグに参加して実力を試した。「自分で練習時間を確保してそれをどう使うか。一切言い訳できない状況でした」。最大限自分自身を見つめ、磨いた結果、NPBこそかなわなかったものの独立リーグの堺シュライクスでプレーする機会をつかみ、1年目にノーヒットノーランを達成するなど活躍した。

現役引退後は指導者として野球人生をリスタートさせ、現在は地元・岩手で次世代の逸材を育てている。「現役時代はずっと、自分はどうすれば野球選手として成長できるかを考えていました。今、自分の能力がどうか。それと向き合う道を一番（子どもと）長くいる親御さんが示してあげることで、野球を楽しめるようになると思います」と河内山さん。勝利至上主義にとらわれず、長く野球に携わりながら成長を続けるのも一つの成功だ。（川浪康太郎 / Kotaro Kawanami）