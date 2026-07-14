日曜劇場『VIVANT』の盲点？考察系YouTuberが指摘する長野専務「ラスボス説」の根拠
ドラマ考察系YouTuberが自身のYouTubeチャンネルで「【VIVANT】ドラマ考察 未回収伏線完全版！長野と新庄！ 結末最終回予想 堺雅人 小日向文世 竜星涼」を公開した。TBS日曜劇場『VIVANT』において「いちばん怪しいのに、いちばん謎のまま終わった男」として、長野専務（小日向文世）と新庄浩太郎（竜星涼）に焦点を当て、未回収の伏線を独自の視点で考察している。
動画ではまず、長野の過去にある「空白の2年」に注目。長野本人は薬物更生施設に入っていたと説明し、公安の新庄が裏付けを取っていたが、後に新庄がテントのモニターであったことが判明している。さらに、長野がいたとされる更生施設「豊前中津園」と、乃木憂助（堺雅人）が育った児童養護施設「丹後つばさ園」の名称が、どちらも旧国名を用いた似た作りであることを指摘。「この2年は、別班として動いていたのを隠すための、作られた空白なんじゃないか」と推測した。
また、長野と天才ハッカー・太田梨歩の関係についても言及する。表向きは不倫相手だが、乃木がザイールのことを長野に報告した際、長野が「ザイール」という言葉に覚えがあるような反応を示したことから、「テントとつながっていないと、知らないはずの名前」と分析。太田を丸菱商事に引き入れた真の黒幕は長野である可能性を示唆した。
終盤では、長野と新庄の繋がりについて大胆な仮説を展開。長野が過激な思想を持つ別班の「ラスボス」であり、新庄はその手下、あるいは2人が親子である可能性にまで踏み込んだ。「日本を一度、危機に落として、国そのものを作り替えるべきだ」という過激な思想の持ち主であると長野の動機を推測している。
最後には、長野と新庄という「もう一組の親子」が、乃木とベキの親子と対峙する展開がシーズン2で描かれるのではないかと展望を語った。「新庄が乃木たちの方へ味方して、最終的に長野を追い詰める」という予想も披露し、ドラマファンに向けて期待感を煽る形で動画を締めくくった。
動画ではまず、長野の過去にある「空白の2年」に注目。長野本人は薬物更生施設に入っていたと説明し、公安の新庄が裏付けを取っていたが、後に新庄がテントのモニターであったことが判明している。さらに、長野がいたとされる更生施設「豊前中津園」と、乃木憂助（堺雅人）が育った児童養護施設「丹後つばさ園」の名称が、どちらも旧国名を用いた似た作りであることを指摘。「この2年は、別班として動いていたのを隠すための、作られた空白なんじゃないか」と推測した。
また、長野と天才ハッカー・太田梨歩の関係についても言及する。表向きは不倫相手だが、乃木がザイールのことを長野に報告した際、長野が「ザイール」という言葉に覚えがあるような反応を示したことから、「テントとつながっていないと、知らないはずの名前」と分析。太田を丸菱商事に引き入れた真の黒幕は長野である可能性を示唆した。
終盤では、長野と新庄の繋がりについて大胆な仮説を展開。長野が過激な思想を持つ別班の「ラスボス」であり、新庄はその手下、あるいは2人が親子である可能性にまで踏み込んだ。「日本を一度、危機に落として、国そのものを作り替えるべきだ」という過激な思想の持ち主であると長野の動機を推測している。
最後には、長野と新庄という「もう一組の親子」が、乃木とベキの親子と対峙する展開がシーズン2で描かれるのではないかと展望を語った。「新庄が乃木たちの方へ味方して、最終的に長野を追い詰める」という予想も披露し、ドラマファンに向けて期待感を煽る形で動画を締めくくった。
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