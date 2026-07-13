マーリンズ8巡目指名の佐々木麟太郎　入団なら「厳しい環境での挑戦」　あるいはソフトバンクか大学残留か　今月中にも進路決断へ

大谷翔平選手の高校の後輩でもあり、現在スタンフォード大学でプレーする佐々木麟太郎選手（21）のビッグニュースが入ってきました。

アメリカで行われたメジャーリーグのドラフト会議でマイアミ・マーリンズから8巡目、全体235位で指名を受けました。

高校通算最多140本のホームランを記録し、スタンフォード大学に進学した佐々木選手は、2025年のプロ野球ドラフト会議ではソフトバンクから1位指名を受けました。

ドラフトを中継で見守っていた佐々木選手は一瞬、顔がほころむも、すぐにキリッとした表情に切り替わったといいます。

メジャーリーグかプロ野球か、それとも大学に残留するのか、その選択が注目されます。

遠藤玲子キャスター：

佐々木麟太郎選手、今後、進路はいろんな可能性があります。

三宅正治キャスター：

メジャー挑戦、日本のプロ野球、そして大学残留と3つの選択肢があるわけですが、詳しく見ていきます。

まずマーリンズに入団してメジャーを目指す道ですが、8巡目・全体235位指名ということで、おそらく傘下のマイナーからのスタートになることがほぼ確実で、そうなると厳しい環境の中での挑戦となるんですね。チームとの交渉期限は日本時間の今月28日です。

1巡目指名という高い評価を得ているプロ野球、ソフトバンク入団も選択肢の1つ。こちらは今月31日が交渉期限で、マーリンズより3日長くなっています。

3つ目の選択肢は、大学に残留して活躍することで、自らの価値を上げて来年のドラフトを目指すということです。

佐々木選手は今月中にも進路を決断する見込みということです。

（「イット！」7月13日放送より）