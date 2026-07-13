「全部お任せできる歯医者はヤバい」現役歯科医が明かす治療サブスクの罠
現役歯科医の前岡遼馬氏が自身のYouTubeチャンネルで「【常識破壊】優しいだけ歯医者はあなたを不健康にします！本当に選ぶべき歯科医師の特徴とは？」を公開した。動画では「全部お任せできる歯医者」が、実は患者の歯の寿命を縮めているという衝撃的な事実を解説している。
前岡氏は、優しく患者を甘やかす歯医者は「患者のことを本気で考えていない」と指摘する。その背景には、患者を依存させ定期的に通わせる「歯科治療のサブスク」という業界のビジネスモデルがあると説明。虫歯や歯周病の根本的な原因は患者の日常の習慣にあるにもかかわらず、多くの歯医者は原因を放置し、削って詰めるだけの対処療法に終始していると警鐘を鳴らした。
本来の医療の目的は「患者を健康にして医療者から『卒業』させること」だと語る前岡氏。本物の医療者は、嫌われるリスクを背負ってでも、患者に変わるべき習慣を厳しく指導し、自立を促す存在であると力を込める。「全部お任せください」という甘い言葉は、患者の自己効力感を下げ、結果的に病気を繰り返させることにつながると断じた。
動画の終盤では、良い歯医者を見分ける基準として「病気の原因を説明してくれるか」「変わるべきことを具体的に伝えてくれるか」「治療のゴールを示してくれるか」の3点を提示。「歯医者に頼らなくて済む自分になるという意識を持つことが最も重要」と視聴者に呼びかけ、自身の健康を自分でコントロールする大切さを訴えた。
前岡氏は、優しく患者を甘やかす歯医者は「患者のことを本気で考えていない」と指摘する。その背景には、患者を依存させ定期的に通わせる「歯科治療のサブスク」という業界のビジネスモデルがあると説明。虫歯や歯周病の根本的な原因は患者の日常の習慣にあるにもかかわらず、多くの歯医者は原因を放置し、削って詰めるだけの対処療法に終始していると警鐘を鳴らした。
本来の医療の目的は「患者を健康にして医療者から『卒業』させること」だと語る前岡氏。本物の医療者は、嫌われるリスクを背負ってでも、患者に変わるべき習慣を厳しく指導し、自立を促す存在であると力を込める。「全部お任せください」という甘い言葉は、患者の自己効力感を下げ、結果的に病気を繰り返させることにつながると断じた。
動画の終盤では、良い歯医者を見分ける基準として「病気の原因を説明してくれるか」「変わるべきことを具体的に伝えてくれるか」「治療のゴールを示してくれるか」の3点を提示。「歯医者に頼らなくて済む自分になるという意識を持つことが最も重要」と視聴者に呼びかけ、自身の健康を自分でコントロールする大切さを訴えた。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。