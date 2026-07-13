「歯磨き粉なんて邪魔な存在」現役歯科医が警鐘を鳴らす魔法のグッズに頼る罠とこれが現実

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前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。