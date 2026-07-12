脳出血で療養中の清原翔33歳、キャップ×サングラスで眩しい笑顔
一昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、11日にInstagramのストーリーズを更新。オフショットを披露した。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
そんな彼が最新のオフショットに収めたのは、キャップをかぶりサングラスをかけてほほ笑む自身の姿。ファンからは多数の反響が寄せられている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
そんな彼が最新のオフショットに収めたのは、キャップをかぶりサングラスをかけてほほ笑む自身の姿。ファンからは多数の反響が寄せられている。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）