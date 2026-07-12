大阪・天王寺でコスパ最強の宿！「アーベイ天王寺ホテル」1泊3,500円のカプセルルームに潜入

「1泊約3千円」でこの快適さ！激安ホテルのドミトリー宿泊記と絶品カレーは必見

「東横INNあべの天王寺」こそ至高のビジネスホテル！充実の無料朝食と大阪名物“肉吸い”で選ぶのが正解