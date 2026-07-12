【神コスパ】1泊2,358円！大阪・心斎橋の「土日前しか泊まれない」超レアな激安ホステルが綺麗すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【激安ホテル】土日前しか泊まれないかなりレアなホステルに宿泊」と題した動画を公開した。動画では、大阪市中央区にある「ホワイトホステル心斎橋」に宿泊。2024年1月にリニューアルオープンしたばかりで、「土日前しか営業していない」という珍しい運営形態と、シングル1泊2,358円という驚きの価格設定でありながら、清潔感と機能性を兼ね備えたホステルの全貌を紹介している。
同ホステルの最大の特徴は、徹底したセキュリティと最新の設備である。チェックイン後は、エレベーターの作動、フロアへの立ち入り、そしてドミトリールームの入り口に至るまで、すべて指定された暗証番号を入力して解錠するシステムを採用している。動画内で「カードキーは紛失するリスクもあるので個人的には結構助かるシステム」と評価している通り、物理キーを持たずに手ぶらで館内を移動できる利便性が際立っている。
共有スペースについても詳細にレポート。広々としたラウンジや、大型冷蔵庫や調理器具が揃うキッチンスペース、清潔に保たれたシャワールームや洗面台を巡り、「今まで泊まったホステルの中でも一番綺麗」と絶賛した。ドミトリーのベッドスペースは、一般的なカプセルホテルよりも高さが確保されており、圧迫感のない快適な空間となっている。
また、ホステル周辺の環境の良さとして、徒歩約10分の場所にある居酒屋「鉄板神社 総本店」での食事風景も収録。お腹いっぱいになるまで創作串焼きが提供され続ける「おまかせコース」を堪能し、観光やグルメの拠点としての立地の良さもアピールした。
動画の最後では、布団の寝心地の良さや、館内の物音があまり気にならなかった点に触れ、「とても過ごしやすくて良いホステルでした」と総括。圧倒的なコストパフォーマンスを誇る本施設は、週末の大阪滞在において、価格以上の満足度を得られる宿泊先の有力な選択肢となりそうだ。
同ホステルの最大の特徴は、徹底したセキュリティと最新の設備である。チェックイン後は、エレベーターの作動、フロアへの立ち入り、そしてドミトリールームの入り口に至るまで、すべて指定された暗証番号を入力して解錠するシステムを採用している。動画内で「カードキーは紛失するリスクもあるので個人的には結構助かるシステム」と評価している通り、物理キーを持たずに手ぶらで館内を移動できる利便性が際立っている。
共有スペースについても詳細にレポート。広々としたラウンジや、大型冷蔵庫や調理器具が揃うキッチンスペース、清潔に保たれたシャワールームや洗面台を巡り、「今まで泊まったホステルの中でも一番綺麗」と絶賛した。ドミトリーのベッドスペースは、一般的なカプセルホテルよりも高さが確保されており、圧迫感のない快適な空間となっている。
また、ホステル周辺の環境の良さとして、徒歩約10分の場所にある居酒屋「鉄板神社 総本店」での食事風景も収録。お腹いっぱいになるまで創作串焼きが提供され続ける「おまかせコース」を堪能し、観光やグルメの拠点としての立地の良さもアピールした。
動画の最後では、布団の寝心地の良さや、館内の物音があまり気にならなかった点に触れ、「とても過ごしやすくて良いホステルでした」と総括。圧倒的なコストパフォーマンスを誇る本施設は、週末の大阪滞在において、価格以上の満足度を得られる宿泊先の有力な選択肢となりそうだ。
YouTubeの動画内容
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