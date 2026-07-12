【速報】四国地方が梅雨明け 平年より5日早い 梅雨明け早々、危険な暑さに注意
今日12日、気象庁は「四国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年より5日早い梅雨明けです。梅雨明け早々、最高気温35℃以上の猛暑日に迫る所が多く、危険な暑さに注意が必要です。
四国地方 梅雨明け
今日12日、気象庁は「四国地方が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。
平年(7月17日ごろ)より5日早く、昨年(6月27日ごろ)より15日遅い梅雨明けです。
梅雨入りが発表された6月2日からきのう7月11日までの降水量(速報値)は、松山で569.5ミリ(この期間の平年の降水量は349.8ミリ)、高松452.0ミリ(この期間の平年の降水量は232.5ミリ)、高知748.0ミリ(この期間の平年の降水量は497.6ミリ)、徳島457.5ミリ(この期間の平年の降水量は265.9ミリ)と、各地とも平年を上回る雨量となりました。
※梅雨は季節現象であり、梅雨の入り明けには、平均的に5日間程度の「移り変わり」の期間があります。なお、梅雨入り・梅雨明けの発表は速報値で、春から夏にかけての天候経過を考慮して再検討され、見直されることがあります。