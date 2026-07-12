【Amazon プライムデー】カー用品が最大49％オフに

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7/13（月）23：59まで開催中です。今回は、セール対象になっているカー用品をご紹介。洗車用のクロスや消臭剤、長時間のドライブにぴったりな低反発クッションなど、幅広くプライスダウンしています。ぜひこの機会をお見逃しなく！

Amazonで爆売れ。SurLuster（シュアラスター）のカーシャンプー

優れた吸水性と速乾性を実現。マイクロファイバークロス

洗車後の水滴拭き取りや仕上げ拭きに適した吸水タオル

巻取り式で、車内をすっきり整頓できるカーチャージャー

2台同時に充電できる、シガーソケット充電器

4台同時に急速充電可能。シガーソケット充電器

重さわずか380g。業界最軽量クラスのハンディクリーナー

IQOSの吸殻が60本以上入る大容量タバコダスト

イオン効果による化学的消臭で、様々な悪臭をしっかり消臭

消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭

車内のドリンクホルダーにぴったり収まるジェルタイプの車用芳香剤

腰をしっかりサポートしてくれる低反発クッション

形や動きに合わせて形状が変化。スムーズに体圧を分散するクッション

ほとんどの車のフロントガラスに対応。強い日差しを反射して車内温度の上昇を抑える

iPhone 16 Pro Max 24台分の重量に相当する重量に対応

最大15Wでマグネット式ワイヤレス充電が可能。360°回転するスマホホルダー

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。