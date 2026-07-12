【Amazon プライムデー】カー用品が最大49％オフに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7/13（月）23：59まで開催中です。

今回は、セール対象になっているカー用品をご紹介。洗車用のクロスや消臭剤、長時間のドライブにぴったりな低反発クッションなど、幅広くプライスダウンしています。ぜひこの機会をお見逃しなく！

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Amazonで爆売れ。SurLuster（シュアラスター）のカーシャンプー


SurLuster(シュアラスター)

SurLuster(シュアラスター) カーシャンプー1000 洗車 中性 泡立ち 全塗装色対応 コーティング車対応 1L 車 ボディ タイヤ ノーコンパウンド S-30

988円 → 627円（37%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



優れた吸水性と速乾性を実現。マイクロファイバークロス


HOMEXCEL

HOMEXCEL マイクロファイバークロス 車 12枚 吸水速乾 クリーニングクロス 薄手 使い捨て可 コーティング ワックス ホイルなど用 洗車タオル 約32×32cm (グレー) Towel for Cars

998円 → 749円（25%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗車後の水滴拭き取りや仕上げ拭きに適した吸水タオル


SHSCLY

SHSCLY マイクロファイバー 洗車 タオル 超吸水 クロス 厚手 コンパクトサイズ 絞りながら使用可能 (T10 定番 人気 30x40cm 3枚セット)

1,998円 → 1,599円（20%オフ）

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巻取り式で、車内をすっきり整頓できるカーチャージャー


Anker

Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル) iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max Galaxy Android スマートフォン ノートPC iPad 各種 その他機器対応

3,990円 → 2,790円（30%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



2台同時に充電できる、シガーソケット充電器


Anker

Anker PowerDrive Speed 2/24W/2ポート/カーチャージャー/PowerIQ対応/iPhone/iPad/Android各種対応 USB

1,299円 → 990円（24%オフ）

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4台同時に急速充電可能。シガーソケット充電器


LISEN

LISEN 車 充電器 巻き取りしがーソケット usb【2026年新・69W急速充電・最小4in2】シガーソケット USB-C + USB-L | PD3.1/QC3.0/PPS対応 80cmケーブル カー用品 便利グッズ 車内 60プリウス・カローラクロス・デリカd5・ジムニー アクセサリー 車12V/24V対応 iPhone全機種・Switch・iPad・USB-C端末全対応 プレゼント男性

3,999円 → 2,398円（40%オフ）

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重さわずか380g。業界最軽量クラスのハンディクリーナー


Mitea Lab

【家電批評ベストバイ2冠受賞】MyStick Neo ハンディクリーナー 《信頼の日本ブランド》 車用掃除機 ハンディ 掃除機 車 USB-C 充電式 Mitea Lab (ブラック)

6,480円 → 4,228円（35%オフ）

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IQOSの吸殻が60本以上入る大容量タバコダスト


EXEA

星光産業 EXEA 車内用品 灰皿 電子タバコダスト ED-611 ブラック

858円 → 528円（38%オフ）

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イオン効果による化学的消臭で、様々な悪臭をしっかり消臭


消臭力

消臭力 クルマ イオン消臭プラス [まとめ買い] 車用 シート下専用 無香料 200g×2個 車 消臭剤 消臭 芳香剤

836円 → 684円（18%オフ）

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消臭成分がエアコンの内部までスピード消臭


カーメイト(Carmate)

カーメイト(Carmate) 車用 除菌 消臭剤 【 スチーム消臭 スピードケア 】 車内 エアコン ニオイ リセット ドクターデオ Dr.DEO プレミアム 強力 消臭 スチーム 循環タイプ 使い切り 無香料 【 普通車 軽自動車 】 D234

1,210円 → 880円（27%オフ）

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車内のドリンクホルダーにぴったり収まるジェルタイプの車用芳香剤


John's Blend(ジョンズブレンド)

ホワイトムスク 車 芳香剤 ジョンズブレンド フレグランスジェルカン 約4週間分 車用芳香剤 カー用品 カーフレグランス OA-JON-38-1

1,078円 → 930円（14%オフ）

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腰をしっかりサポートしてくれる低反発クッション


ボンフォーム(BONFORM)

ボンフォーム(BONFORM) シートクッション ファイテン 腰当て 38×18cm ブラック アクアチタン使用 低反発 サポートクッション 腰ホールドタイプ 腰痛 疲労対策 phiten 5815-76BK

2,991円 → 1,515円（49%オフ）

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形や動きに合わせて形状が変化。スムーズに体圧を分散するクッション


LeLante

【所ジョージの世田谷ベース掲載】 車 クッション シートクッション カーシートクッション カーシート 座布団 低反発 通気性 体圧分散 お尻が痛くならない (ブラック)

3,980円 → 3,042円（24%オフ）

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ほとんどの車のフロントガラスに対応。強い日差しを反射して車内温度の上昇を抑える


Ｔｉｋｕｎｏ

車用サンシェード 【2026新設計& ほぼ全車種対応・完全フィット】フロント 360°折れる中棒 12層ナノ断熱素材 傘型 折りたたみ式 サンシェード 車用 遮光 遮熱 UVカット 紫外線遮蔽 取付簡単 バックミラー開き口 棒なし TPU中棒設計 内装を傷つけない 強化10本骨 日焼け対策 車中泊 仮眠 暑さ対策 収納ポーチ付き 10cm露先が折れる可能 ワンサイズでほぼ全車種に適用(汎用タイプ)

3,590円 → 2,081円（42%オフ）

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iPhone 16 Pro Max 24台分の重量に相当する重量に対応


ＡＮＤＥＲＹ

スマホホルダー 車 マグネット【真空ゲル吸盤+磁力の最強コンビ】 車 スマホスタンド 安定性 Mag-safe 車載 24×N55磁石 超 カー用品 車載スマホホルダー 多角度自由調節 360°回転な台座 マグセーフ 車載 片手操作 1秒で着脱 車用品 携帯ホルダー 車 折りたたみ式 高級合金素材 スマホ車載ホルダー 携帯スタンド 母の日 父の日 iPhone&Android多機種と多車種が対応

2,999円 → 1,899円（37%オフ）

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最大15Wでマグネット式ワイヤレス充電が可能。360°回転するスマホホルダー


PHILIPS

Philips (フィリップス) Qi2対応 車載スマホホルダー 360°回転可能 自由に曲がる magsafeホルダー 15W急速充電 超強力吸着 吸盤ロックダイヤル付き マグネット 携帯ホルダー 真空吸盤 片手操作 カー用品 全機種対応 DLK2305Q

4,980円 → 4,231円（15%オフ）

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その他のセール商品


POPOT

POPOT(ポポット) 車 ゴミ箱 【多車種対応フック】 車用ゴミ箱 スリム 収納 小物入れ 袋付き カー用品 便利グッズ (ブラック)

2,180円 → 1,940円（11%オフ）

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searise

ヘッドレストフック 車 フック 荷物かけ 2個 シートフック 荷掛け カー用品 便利グッズ (ブラック)

1,380円 → 1,152円（17%オフ）

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POPOT

POPOT(ポポット) シートボックス 【主張しないサイズ】 車 収納 腰クッション 助手席 荷物置き 落下防止 (コンパクト)

2,680円 → 2,180円（19%オフ）

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アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)

【自動ポンプ式 &軽量モデル】アイリスオーヤマ リンサークリーナー 強力吸引10,500Pa 染み抜き 布洗浄機 ブラシヘッド&T字型ヘッド付属 楽ちん給水口 RNSP-P500 ホワイト

14,801円 → 11,778円（20%オフ）

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