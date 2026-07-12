元モーニング娘。でタレントの飯田圭織（44）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、自身の“整形疑惑”を否定した。

飯田は「最近、インスタとかに写真を載せると、ネットのニュースにしていただくんですけど、いじったとか凄い書かれるんですけど、いじってないんですよ」と語ったもの。

だた「顔は、小顔矯正に行っていて、凄いシュッとなるんですよ。めちゃくちゃ効果があって」と明かし、「通うんです。何回も何回も、戻ったら戻して…」と、小顔矯正に通い続けていると明かした。

パーソナリティーの明石家さんまが「全然変わってないなと思ってるけどな。顔が小さくなったのは事実なのか」と聞くと「そうなんです。昔の写真を見ると、もっとふっくらしていたっていうのもあるんですけど、エラの骨がもうちょっと外側を向いていたから丸かったって言うのもある…」と説明。

だがそこで、さんまが「ありがとうございます。おしま〜い」と話題を打ち切り、CMに行こうとしたため、飯田は「もっと聞いて！」と声を上げていた。