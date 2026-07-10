グループステージの段階では完成度に疑問もあったが、2026W杯・ベスト8まで駒を進めたベルギー代表に形が見えてきた。



ベルギーはベスト16で開催国アメリカ代表を4-1で撃破したが、このゲームでも目立ったのが『交代選手の働き』だ。



このゲームでベルギー代表監督リュディ・ガルシアはチームの中心だったFWロメル・ルカク、ジェレミー・ドク、MFケビン・デ・ブライネをベンチスタートとしており、これは思い切った采配だった。



結果的にはこれがヒットし、ルカクは途中出場からダメ押しとなるゴールを記録。さらに負傷してしまったアマドゥ・オナナに代わって出場したMFハンス・ヴァナケンも相手のミスを逃さずにゴールを記録しており、今のベルギーはベンチの層も厚くなっている。



