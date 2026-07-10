61歳・元プロレスラー、9年間で51戦51敗→365日愛用の赤ジャージから人生初のおしゃれ サプライズに娘は…『大阪ほんわかテレビ』
10日放送の読売テレビ『大阪ほんわかテレビ』（毎週金曜 後7：00 ※関西ローカル）では、大人気コーナー「ロザンのあたしはコーデねーと！」を届ける。プロレスラーとして51戦51敗を戦い抜いた驚がくの戦歴を持つ不屈の61歳元レスラーが、愛娘に「かっこいい」と言われるため人生初のおしゃれに挑戦する。
【番組カット】現在は365日赤ジャージ…元プロレスラー
変身して新たな一歩を踏み出したい依頼者をロザンが全力でバックアップする人気コーナー「ロザンのあたしはコーデねーと！」。今回登場するのは、老人ホームで介護士として働く、元プロレスラーという異色の経歴を持った61歳の澤井政樹さん。このコーナーでは3年ぶりとなる男性の依頼者だ。
幼い頃からプロレスラーに憧れ続けていた澤井さんは、32歳の時に声を掛けられ念願のプロデビュー。「3カウントの爽快感が魅力」と9年間リングに立ち続けたが、戦績はなんと51戦51敗…。そんな“全敗漢”澤井さんは現在、妻と娘と3人で暮らしているのだが、ある悩みを持っている。
それは、中学2年生の娘・桜子さんとの関係。最近、家では仲良しだが、外出先で距離を取られるのだという。その原因は365日愛用している真っ赤なジャージ。授業参観にもジャージ姿で現れる父親を、友達に見られるのが少し恥ずかしかったのだとか。
元プロレスラーである澤井さんは、体格に合う服が見つからず、気が付けばジャージ以外の服を持たなくなっていた…。そこで、澤井さんは、「一度でいいから娘に『お父さん、かっこいい』と言われたい」と人生初のおしゃれに挑戦することを決意。美のゴールデンコンビのもとを訪れ、大胆なヘアチェンジと人生初のメンズメイクに挑戦する。はたしてどんな変身を遂げるのか。
【番組カット】現在は365日赤ジャージ…元プロレスラー
変身して新たな一歩を踏み出したい依頼者をロザンが全力でバックアップする人気コーナー「ロザンのあたしはコーデねーと！」。今回登場するのは、老人ホームで介護士として働く、元プロレスラーという異色の経歴を持った61歳の澤井政樹さん。このコーナーでは3年ぶりとなる男性の依頼者だ。
それは、中学2年生の娘・桜子さんとの関係。最近、家では仲良しだが、外出先で距離を取られるのだという。その原因は365日愛用している真っ赤なジャージ。授業参観にもジャージ姿で現れる父親を、友達に見られるのが少し恥ずかしかったのだとか。
元プロレスラーである澤井さんは、体格に合う服が見つからず、気が付けばジャージ以外の服を持たなくなっていた…。そこで、澤井さんは、「一度でいいから娘に『お父さん、かっこいい』と言われたい」と人生初のおしゃれに挑戦することを決意。美のゴールデンコンビのもとを訪れ、大胆なヘアチェンジと人生初のメンズメイクに挑戦する。はたしてどんな変身を遂げるのか。