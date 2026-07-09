高額療養費制度の改正、月額負担増の裏に隠された「年間上限」で助かる人の条件とは
秋山ひろが、YouTubeチャンネル「おかまもch | おかんのお金守るチャンネル」で「【知らないと数十万円差】高額療養費制度の新ルール／医療費が増える人・助かる人の"分かれ道"を解説」を公開した。動画では、2026年8月から予定されている高額療養費制度の改正により、医療費の負担がどう変わるのかを具体的に解説している。
高額療養費制度とは、医療費による家計の破綻を防ぐための公的なサポートである。秋山は、今回の改正で「現役世代の負担はかなり上がる」と指摘する。
所得区分が細分化されることで、現役並みの所得がある層では月額の上限額が引き上げられる。秋山はホワイトボードを用いて、現行と改正後の上限額の推移を詳細に比較し、2年後にはさらに負担がアップする予定であることも明らかにした。
一方で、医療費の負担増への不安につけ込む還付金詐欺が増える可能性にも触れ、冷静に正しい情報を把握するよう視聴者に呼びかけている。
さらに秋山は、改正のもう一つの重要なポイントとして「年間上限」の新設を挙げる。これまでは、月ごとの上限額に届かない金額（例えば毎月6万円など）を長期間支払い続けても、補助の対象外であった。
しかし、新たに年間の上限額が設定されることで、この金額を超えた分は支払いが免除される。秋山は「これ以上は負担が増えないってわかったので、ある意味セーフティラインができた」と表現し、長期的に通院する人にとっては大きなメリットになると語った。
月額の負担増というネガティブな側面に注目が集まりがちだが、年間の医療費を計画しやすくなるという利点も存在する。秋山は自身の所得区分における正しい上限額を知ることの重要性を説き、新たな制度の全体像を正しく理解するための格好の知識を提供して動画を締めくくった。
高額療養費制度とは、医療費による家計の破綻を防ぐための公的なサポートである。秋山は、今回の改正で「現役世代の負担はかなり上がる」と指摘する。
所得区分が細分化されることで、現役並みの所得がある層では月額の上限額が引き上げられる。秋山はホワイトボードを用いて、現行と改正後の上限額の推移を詳細に比較し、2年後にはさらに負担がアップする予定であることも明らかにした。
一方で、医療費の負担増への不安につけ込む還付金詐欺が増える可能性にも触れ、冷静に正しい情報を把握するよう視聴者に呼びかけている。
さらに秋山は、改正のもう一つの重要なポイントとして「年間上限」の新設を挙げる。これまでは、月ごとの上限額に届かない金額（例えば毎月6万円など）を長期間支払い続けても、補助の対象外であった。
しかし、新たに年間の上限額が設定されることで、この金額を超えた分は支払いが免除される。秋山は「これ以上は負担が増えないってわかったので、ある意味セーフティラインができた」と表現し、長期的に通院する人にとっては大きなメリットになると語った。
月額の負担増というネガティブな側面に注目が集まりがちだが、年間の医療費を計画しやすくなるという利点も存在する。秋山は自身の所得区分における正しい上限額を知ることの重要性を説き、新たな制度の全体像を正しく理解するための格好の知識を提供して動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
「意外と知らない」年金受給のベストな選択とは？迷った時に後悔しない“たった1つの正解”
老後の資産作りに成功する鍵は「捨てる」ことだった。着実に資産を築く人の5つの共通点
知らないと損をする？おひとり様の財産が「国のもの」になるケースと今すぐやるべき相続対策
チャンネル情報
堅い専門家ではなく、息子の立場から、お金のことをオカンに伝えるというチャンネルです！