YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が「【ホテル暮らし】御堂筋ホテル 天然温泉ぼてぢゅう難波温泉　美人の湯 に宿泊」と題した動画を公開しました。大阪・難波の好立地にあるホテルの館内設備から、豪華な部屋飲みまで、リアルな宿泊体験を紹介しています。

なんば駅から徒歩1分という便利な立地にある「御堂筋ホテル」。今回宿泊したセミダブルルームは12.5平米で、「シングルで12平米あれば正直十分過ぎます」と満足している様子がうかがえます。フロント前には充実したアメニティバーが設置されており、10階にはサウナ付きの大浴場を備えています。

夕食は周辺の商業施設を活用し、なんばウォークにある「大起水産」で「特特上にぎり2人前（3,800円）」をお持ち帰り。「あえて一番高いメニューを頼んでみました」といい、本まぐろ大トロや大きな大煮穴子など、計9種類18貫の豪華なお寿司と缶ビールを存分に楽しむ光景が収められています。

難波の中心部という好立地に加え、サウナ温泉も満喫できる利便性の高いホテル。大阪での急な宿泊や、出張時の宿選びの参考にしてみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:30

御堂筋ホテルにチェックイン
01:43

セミダブルルームのルームツアー
03:11

サウナ付き大浴場を満喫
04:19

なんばウォークで夕食を調達
05:08

特特上にぎりとお酒で極上の部屋飲み

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