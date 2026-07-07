ベッツとマンシーが証言、大谷に感じた“二面性”

投打で結果を残すには、異なるスイッチが必要なのだろうか。ドジャース3年目の今季、大谷翔平投手は開幕から二刀流として活躍を続けているが、チームメートは投打で性格が違うことを指摘。ムーキー・ベッツ内野手とマックス・マンシー内野手の明かしたエピソードが話題となっている。

ベッツとマンシーは、米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」のトーク番組「On Base with Mookie Betts」に出演。2日（日本時間3日）に公開された番組で、打席とマウンドで、大谷の性格に違いがあることを明かした。間近でプレーを見ている2人によると、相当なギャップがあるようだ。

“打者・大谷”は気さくで明るい人柄のようで、ベッツは「打者の時の彼は、ただの普通の人なんだ。（気軽に）話しかけられる」と証言。マンシーも「陽気だよね」と賛同した。しかし“投手・大谷”になると、雰囲気が一変。周囲を寄せ付けないほどの威圧感があるようで、両者はマウンド上の大谷を「殺し屋」と表現した。

マンシーが「彼に話しかけではダメ。彼の邪魔するな。調子を狂わせるなって感じなんだよね」と独特な雰囲気について語ると、ベッツからは「（投手の時の大谷は）全然好きじゃないんだよ（笑）」と思わぬ“本音”も。ただ「見ていて奇妙だよ。でも（二刀流とは）そういうものなんだろうね」と、マウンドで闘志を剥き出しにする変貌ぶりに理解を示すことも忘れなかった。

大谷はチームトップの18本塁打を放ち、投げては8勝2敗、防御率1.79の好成績をマーク。投打両面でメジャートップクラスの数字を残し、唯一無二の輝きを放っている。前人未到の挑戦を続けていくには、投打での“切り替え”は、大谷にとって必要不可欠なルーティンなのかもしれない。（Full-Count編集部）