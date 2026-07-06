ステーキ宮、一部商品の販売休止を発表 キャンペーンも一時休止「想定を大きく上回るご注文を」
ステーキ宮は6日、公式サイトを更新。ドリア、グラタンなどの商品の販売を一時休止すると発表した。
【画像】「想定を大きく上回るご注文を」販売が一時休止されるメニュー
宮を運営するアトムの発表文では「7月3日（金）より実施しております『ドリアの逆襲キャンペーン』につきまして、おかげさまで想定を大きく上回るご注文をいただいております。そのため、一部食材の供給が追いつかないことから、誠に恐縮ではございますが、7月6日（月）から7月8日（水）までの3日間、下記商品の販売を休止させていただきます」と伝えた。
休止する商品は、ミートドリア、とろ〜りチーズソースとぷりぷり海老のドリア、ミニ海老グラタン、宮ハンバーグ120g＆宮カットステーキ80g＆ミニ海老グラタン、宮ハンバーグ120g＆チキングリル110g＆ミニ海老グラタンの5商品。「対象商品の販売休止に伴い、『ドリアの逆襲キャンペーン』についても一時休止とさせていただきます。販売再開後は、キャンペーンもあわせて再開いたします」としている。
同社は「キャンペーン開始直後にもかかわらず、商品を楽しみにしてくださっているお客様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。現在、販売再開に向けて食材の調達を進めております。対象商品の販売および『ドリアの逆襲キャンペーン』につきましては、食材の供給体制が整い次第、順次再開いたします。再開時期につきましては、ステーキ宮公式ホームページ、公式アプリおよび公式SNS等で改めてご案内いたします」としている。
【画像】「想定を大きく上回るご注文を」販売が一時休止されるメニュー
宮を運営するアトムの発表文では「7月3日（金）より実施しております『ドリアの逆襲キャンペーン』につきまして、おかげさまで想定を大きく上回るご注文をいただいております。そのため、一部食材の供給が追いつかないことから、誠に恐縮ではございますが、7月6日（月）から7月8日（水）までの3日間、下記商品の販売を休止させていただきます」と伝えた。
同社は「キャンペーン開始直後にもかかわらず、商品を楽しみにしてくださっているお客様には、多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。現在、販売再開に向けて食材の調達を進めております。対象商品の販売および『ドリアの逆襲キャンペーン』につきましては、食材の供給体制が整い次第、順次再開いたします。再開時期につきましては、ステーキ宮公式ホームページ、公式アプリおよび公式SNS等で改めてご案内いたします」としている。