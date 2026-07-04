【THE MUSIC DAY】亀梨和也×山下智久「青春アミーゴ」サプライズ披露 会場＆SNS歓喜「衝撃えぐい」「泣いた」
歌手・俳優の亀梨和也と山下智久が、きょう4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』に出演し、「青春アミーゴ」を披露した。
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
亀梨と山下は「一切解禁していなかったゲスト」として登場。亀梨と山下がW主演を務めた同局系ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（2005年）の主題歌「青春アミーゴ」（修二と彰）を披露した。歌唱途中には、顔を見合わせて笑う場面も。会場の大歓声がカメラ越しにも伝わる盛り上がりだった。
SNSでも「青春アミーゴ!?」「見ててよかった」「修二と彰、最高」「修二と彰はエモいな」「修二と彰サイコーすぎた」「衝撃えぐい」「泣いた」といった声が寄せられている。
ステージ後、山下は「久々にこうして同じステージに立つことができて興奮しています」とにっこり。亀梨も「楽しかったです」と声を弾ませていた。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
亀梨と山下は「一切解禁していなかったゲスト」として登場。亀梨と山下がW主演を務めた同局系ドラマ『野ブタ。をプロデュース』（2005年）の主題歌「青春アミーゴ」（修二と彰）を披露した。歌唱途中には、顔を見合わせて笑う場面も。会場の大歓声がカメラ越しにも伝わる盛り上がりだった。
ステージ後、山下は「久々にこうして同じステージに立つことができて興奮しています」とにっこり。亀梨も「楽しかったです」と声を弾ませていた。
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。