渋谷で海外スタバグッズが買える！BUYMA studioで特別イベント開催中《7月11日まで》

憧れの海外スタバグッズが手に入る！？

東京・渋谷のBUYMA studioで、2026年7月1日から11日まで、日本未発売の海外スタバグッズを集めた特別イベント「Tumbler POP-UP！」が開催中です。

キラキラ、ぷくぷく...可愛いグッズばかり

SNSでよくバズっている海外のスタバグッズ。日本在住の人は入手しにくいグッズを手に取る機会がやってきました。

今回のイベントでは、北米やアジアなど世界各国のスターバックス（Starbucks）店舗から適法に並行輸入された、現地限定の真正タンブラーや人気のベアリスタグッズなどの現物が展示販売されています。

中国やアジア限定のパステルカラー、キラキラのホログラム、ぷくぷくした質感の最旬タンブラーなど、気になるグッズを実際に手に取って、色味や質感、重さを確認したうえで購入することができます。

また、展示アイテムの購入に使える「来場者限定クーポン」（500円オフクーポン）も配布中です。

場所は、渋谷区神南1丁目9−10 番匠ビル1階。営業時間は12時から18時まで。日曜・月曜・祝日休みです。

※画像はBUYMAの公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）