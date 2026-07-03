高木菜那、妹・美帆が誕生日を祝福し“規格外2ショット”公開「これできる人日本におらんかも笑」「トンデモ姉妹すぎます」
元スピードスケート選手の高木美帆（※高=はしごだか／32）が2日、自身のインスタグラムを更新。姉で同じく元スピードスケート選手の高木菜那（※高=はしごだか／34）の誕生日を祝福し、姉妹ショットを公開した。
【写真】「この姉妹にしか出来ないSHOT」高木菜那＆美帆の“規格外2ショット”
美帆は「はっぴーばーすでぃとぅ姉 いつまでもこの笑顔でいてくれぃという妹の願い」とつづり、菜那が首から大量のメダルを下げて笑顔を見せる写真を投稿。仲むつまじい姉妹の2ショットを披露している。
さらに「最近おねーちゃんが妹に優しくて 妹は嬉しいよ 妹もおねーちゃんに優しくできるよう 成長していきます」と愛らしい妹の一面をのぞかせた。
菜那も同日、自身のインスタグラムで「高木菜那 level34. 34歳になりました!!」と報告し、「33歳では新しい出会いがあり、いろんな経験ができ、そして沢山の人に支えられた1年でした！」と振り返った。
菜那の投稿では、姉妹で寝転びながら顔を寄せ合う仲むつまじいショットや、金・銀・銅のメダルが並べられた圧巻の写真も披露。「写真は私がいちばん可愛く撮れたと思ってる姉妹写真！」「そして姉の特権を全力で使ってる写真」と紹介し、「13個は中々の重さでした！せっかく撮るなら満面の笑みであたかも自分が取ったかのように!!笑 いいんです！普通に幸せです！笑」とユーモアを交えてつづっている。
これらの投稿に、フォロワーからは「これできる人日本におらんかも笑」「メダルえぐいて！」「美人すぎる姉妹」「とってもステキな写真!!」「メダルで遊べるアスリート神々の贅沢な遊び（笑）」「トンデモ姉妹すぎます」「この姉妹にしか出来ないSHOT流石」などの声が寄せられている。
【写真】「この姉妹にしか出来ないSHOT」高木菜那＆美帆の“規格外2ショット”
美帆は「はっぴーばーすでぃとぅ姉 いつまでもこの笑顔でいてくれぃという妹の願い」とつづり、菜那が首から大量のメダルを下げて笑顔を見せる写真を投稿。仲むつまじい姉妹の2ショットを披露している。
菜那も同日、自身のインスタグラムで「高木菜那 level34. 34歳になりました!!」と報告し、「33歳では新しい出会いがあり、いろんな経験ができ、そして沢山の人に支えられた1年でした！」と振り返った。
菜那の投稿では、姉妹で寝転びながら顔を寄せ合う仲むつまじいショットや、金・銀・銅のメダルが並べられた圧巻の写真も披露。「写真は私がいちばん可愛く撮れたと思ってる姉妹写真！」「そして姉の特権を全力で使ってる写真」と紹介し、「13個は中々の重さでした！せっかく撮るなら満面の笑みであたかも自分が取ったかのように!!笑 いいんです！普通に幸せです！笑」とユーモアを交えてつづっている。
これらの投稿に、フォロワーからは「これできる人日本におらんかも笑」「メダルえぐいて！」「美人すぎる姉妹」「とってもステキな写真!!」「メダルで遊べるアスリート神々の贅沢な遊び（笑）」「トンデモ姉妹すぎます」「この姉妹にしか出来ないSHOT流石」などの声が寄せられている。