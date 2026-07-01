初デートで喫茶店、最悪の思い出に　「イチャイチャするな、他の店へ行け！」いきなり店主に激怒された女性

世の中には、客の振る舞いに対して、なぜか勝手に不機嫌になって難癖をつけてくる人もいる。

投稿を寄せた宮崎県の50代女性（事務・管理）は、今の夫と結婚する前、付き合い始めのデートで遭遇したやばい店長が忘れられない。二人で喫茶店を訪れ、カウンター席に座ったときのことだ。

まだ付き合い始めで、2人でいること自体が楽しい時期だったが、周囲への配慮は怠っていなかった。女性は「いくら付き合い始めでも、他人の前ではイチャイチャもしないし、スキンシップもしたいし。そこはわきまえてます」と振り返る。

「彼を急かしてさっさと帰りました」

カウンターの向こうにいた店長には、2人の初々しく仲の良い空気感がどうしても不愉快だったらしい。

「付き合い始めの雰囲気が、喫茶店の店長にはすごく不愉快だったのでしょうね。いきなり怒り出し イチャイチャするな、とか他の店へ行け、とか言い出しました」

あまりに想定外の対応に困惑するしかなかった。

「彼は？と、訳がわからない風でしたが、私はすごくムカつき、普通にしてるのに何でこんな嫌な思いをしないとダメなんだ！と非常に不愉快になりました」

女性は「彼を急かしてさっさと帰りました」と、即行で店を後にした。

女性は「今、思い出しても非常に不愉快です」と結んでいる。客の幸福そうな雰囲気に勝手にイラついて怒り出すような店長は確かにやばいし、理不尽だ。本当に記憶から消したいところだろう。

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