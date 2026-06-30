シャープが大幅３日続伸、ルクセンブルクのＳＥＳ社とパートナーシップ構築で基本合意

シャープ<6753.T>が大幅高で３日続伸している。この日、衛星オペレーターの世界的大手であるルクセンブルクのＳＥＳ社と、衛星通信サービス分野におけるパートナーシップ構築に向けて基本合意したと発表しており、好材料視されている。



今回の基本合意により、ＳＥＳの衛星ネットワークとシャープの通信技術及び衛星通信ユーザー端末を組み合わせ、日本国内における衛星通信サービスの提供に向けた検討を進める。まずはＳＥＳが提供する中軌道（ＭＥＯ）衛星通信サービス「Ｏ３ｂ ｍＰＯＷＥＲ（オー・スリー・ビー エムパワー）」の日本国内への展開を目指し、両社で協議を開始するとしている。



出所：MINKABU PRESS