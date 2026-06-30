白百合女子大学卒のHカップ・新田妃奈、圧倒的な美ボディで魅了
白百合女子大学を卒業後、グラビアアイドルとして活動しながら「RIZINガール2026」を務める新田妃奈が、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】新田妃奈も話題！巻頭で圧巻のショットを公開した天野ちよ
新田は、白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て2025年4月、本誌にてグラビアデビューを果たした。今回はHカップの圧倒的なプロポーションがまぶしいグラビアを披露している。
同誌には天野ちよ、緑川春菜、石橋てるみ、沢口愛華、安藤笑、兵頭美波らも登場した。
【写真】新田妃奈も話題！巻頭で圧巻のショットを公開した天野ちよ
新田は、白百合女子大学在学中にエントリーした日本最大級の大学生のミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST2021」で準グランプリに輝く。塾講師などを経て2025年4月、本誌にてグラビアデビューを果たした。今回はHカップの圧倒的なプロポーションがまぶしいグラビアを披露している。
同誌には天野ちよ、緑川春菜、石橋てるみ、沢口愛華、安藤笑、兵頭美波らも登場した。