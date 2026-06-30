3A実戦復帰から3戦連発

ドジャースは29日（日本時間30日）、テオスカー・ヘルナンデス外野手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、ライアン・ウォード外野手をマイナーへ降格させた。「ついに」「テオオオオオオ」と“元気印”の復帰にファンは沸き立っている。

T・ヘルナンデスは5月27日（同28日）、本拠地でのロッキーズ戦の初回、第1打席で遊ゴロに倒れるも一塁へ全力疾走した。しかし直後に顔をしかめると途中交代。29日（同30日）に左足の肉離れのためIL入りした。

その後、リハビリを経て6月23日（同24日）から傘下3Aで実戦に復帰した。復帰戦から3試合連続本塁打を放つなど状態をアピール。デーブ・ロバーツ監督は27日（同28日）のパドレス戦前の会見で「月曜日にはメジャーのチームに合流させる考えだよ」と明かしていた。

日本の朝5時10分に発表されたテオのメジャー復帰に「おかえり！」「WELCOME BAAAAAACK」「テオ復帰」「テオオオオ」「Let’s gooooo!!」「テオ復帰は打線は楽しみね」と日米ファンは歓喜した。

ドジャースは29日（同30日）から敵地でのアスレチックス3連戦に臨む。第3戦では大谷翔平投手が先発予定となっている。（Full-Count編集部）