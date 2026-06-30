「誇りを持って良い」ブラジル戦で代表初ゴールの佐野海舟が語った手応えと悔しさ「チームの結果が自分の得点なんかより全てなので…」【W杯】
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表はブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制したものの、56分と90＋５分に失点し、１−２で逆転負けを喫した。
ワールドカップのノックアウトステージという大舞台で代表初ゴールを記録した佐野がフラッシュインタビューに応じ、以下のようにコメントした。
「自分の得意な形で奪って、そこから運んでっていうのは、自分が今まで理想としてたところ。そういうプレーで得点を決めたのは良かった」
一方で、「本当にチームの結果が自分の得点なんかより全てなので…」と悔しさを滲ませながら、胸中を吐露した。
「このチームは、こんなところで終わるようなチームじゃなかった。本当に悔しいですけど、でも最後のところで相手に決めきられてしまうっていうのは実力不足を感じます。でも、自分たちがやってきたことは間違いではないと思うので、積み重ねてきたものにしっかり誇りを持って良いのかなと思います」
あと一歩のところで敗れはしたものの、手応えを感じた一戦でもあったようだ。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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ワールドカップのノックアウトステージという大舞台で代表初ゴールを記録した佐野がフラッシュインタビューに応じ、以下のようにコメントした。
一方で、「本当にチームの結果が自分の得点なんかより全てなので…」と悔しさを滲ませながら、胸中を吐露した。
「このチームは、こんなところで終わるようなチームじゃなかった。本当に悔しいですけど、でも最後のところで相手に決めきられてしまうっていうのは実力不足を感じます。でも、自分たちがやってきたことは間違いではないと思うので、積み重ねてきたものにしっかり誇りを持って良いのかなと思います」
あと一歩のところで敗れはしたものの、手応えを感じた一戦でもあったようだ。
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