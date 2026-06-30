試合後、円の中心で森保監督が言葉

サッカー日本代表は6月29日（日本時間30日）、北中米共催ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦し、1-2で惜敗した。

前半に先制するも、後半、ブラジルの猛攻にさらされると、後半アディショナルタイムに決勝点を決められて逆転負けを喫した。

試合終了のホイッスルが鳴り響いた後、日本代表の選手たちはピッチ上にうずくまり、なかなかその場を動けなかった。試合後しばらくすると、ピッチに集まって円を作った。MF田中碧は目を赤くしながら涙を何度も拭い、他の選手たちも言葉を肩を落とした。

そんな仲間たちを前に、円の中心に立ったのは森保一監督。声を振り絞るように、言葉をかけていく。選手たちは監督の言葉に耳を傾け、再び涙をこぼす者、唇を噛みしめる者と、その表情はさまざまだった。

前半29分にMF佐野海舟の圧巻のミドルシュートで先制しながら、アディショナルタイムに逆転を許した1-2の惜敗。その悔しさをかみしめながらも、選手たちは森保監督の言葉に耳を傾けていた。（FOOTBALL ZONE編集部）