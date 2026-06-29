元教員FPの秋山ひろが「【知らないとやばい】2026年4月の年金改正／知らないと100万円差がつく4つの重要ポイント」を公開した。

動画では、2026年4月から本格化する年金制度の大きな変更点と、知っているか否かで老後の手残りに100万円以上の差が生じるという事実について解説している。



秋山氏は、今回の改正ポイントとして「年金額の変更」「遺族年金の有期化」「年金カット法の変更」「106万円の壁の撤廃」の4つを挙げる。



これらはすべて老後の資金に直結する重要な知識であり、秋山氏は「知っているかどうかで天と地ほどの差がついてくる」と警鐘を鳴らす。



まず1つ目の「年金額の変更」について、月額1,300円の増額により、これまで扶養に入っていた人が「180万円の壁」を超えてしまうリスクを指摘した。



さらに最も注目すべき変更点として、2つ目の「遺族年金の有期化」を挙げた。2028年から、30歳未満の妻が夫を亡くした場合、これまで無期限だった遺族年金の受給期間が5年に制限されるという。秋山氏はこの変更を、女性の収入面での不利を考慮すると「改悪と言っていい」と独自の視点で分析している。



一方で、3つ目のポイントである「年金カット法」の基準額が65万円に引き上げられることについては、「シニア世代にとって嬉しい変更点」と評価。



しかし、4つ目の「106万円の壁の撤廃」により、週20時間以上働く人は企業規模に関わらず社会保険への加入が義務付けられる方向であることに触れ、「実質的に社会保険料を支払いたくない人が選べる道は狭まる」と解説した。



制度の変更点を正しく理解し、自身の働き方やライフプランにどう影響するかを見極めることが求められる。秋山氏が「後悔してからでは遅い」と語る通り、自分のケースに当てはめて早期に対策を講じることの重要性が浮き彫りになる解説となった。



リンクをコピーする