ブンデスリーガ日本語版公式Xが公開

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、29日（日本時間30日）に決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦する。16強進出を懸けた大一番を前に、ドイツから粋な1枚が届いた。

ブラジル戦前、ドイツ1部ブンデスリーガの日本語版公式Xから日本代表へのエールが届いた。

投稿には「私たちにとって、キミたちの活躍はサプライズじゃない。今夜、その力を世界に見せつけてやれ」と綴られ、画像も添えている。

公開されたのはブンデス所属の堂安律（フランクフルト）、佐野海舟（マインツ）、伊藤洋輝（バイエルン）、菅原由勢（ブレーメン）に加え、鎌田大地や田中碧、板倉滉の過去在籍選手を含む10人が並ぶビジュアルだ。

画像内には「私たちは知っている キミたちのスゴさを」の文字も掲載されていた。ブンデスリーガでプレーする日本人が増え、その実力を知るからこそのエールだ。

大一番のブラジル戦は日本時間30日の深夜2時、米ヒューストンスタジアムでキックオフ。勝てば次戦はコートジボワール―ノルウェー戦の勝者と戦う。



（THE ANSWER編集部）