反町隆史が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネット月曜10時ドラマ『GTO』（7月20日スタート）の新キャスト第6弾が29日、発表され、松嶋菜々子が冬月あずさ役で出演することが明らかになった。あわせて、キャビンアテンダント姿の役ビジュアルも公開された。

『GTO』は、藤沢とおる氏による同名漫画（講談社「週刊少年マガジンKC」刊）が原作。元暴走族の教師・鬼塚英吉（反町）が、型破りな行動で生徒や学校が抱える問題に真正面から向き合う学園ドラマである。

初回放送まで約3週間となる中、先日公開された90秒トレーラーは大きな反響を呼び、ドラマ公式Xでのインプレッション数は6月26日時点で247万回を突破。文部科学省とのタイアップポスターも公開されるなど、放送開始への期待が高まっている。

松嶋が演じる冬月あずさは、1998年版『GTO』で鬼塚が赴任した武蔵野聖林学苑高等学校の同僚教師として登場したキャラクター。容姿端麗で学園のマドンナ的存在でありながら、キャビンアテンダントになる夢を諦めきれず、教師という仕事に複雑な思いを抱えていた。

一方で、型破りな鬼塚の言動に振り回されながらも、生徒と本気で向き合う姿勢に触れることで次第に心を動かされ、鬼塚との関係を築いていく。2人の掛け合いや数々のセリフは、シリーズを代表する名場面として現在も語り継がれている。

中でも、第5話「ストーカー教師です」で描かれたエピソードは印象深い。数学教師・勅使河原から襲われそうになった冬月を鬼塚が救い出し、その後、愛や人との向き合い方について鬼塚が真剣に語る場面は、2人の関係性が大きく変化する転機として描かれた。

2024年放送の『GTOリバイバル』では、冬月が長年の夢だったキャビンアテンダントとなり、現在もその仕事を続けていることが明かされた。物語終盤では鬼塚との再共演が実現し、2人が並んで歩くラストシーンは「夢の夫婦共演」として大きな話題を集めた。

今回公開された役ビジュアルでは、キャビンアテンダントとして活躍する現在の冬月の姿がお披露目された。キャビンアテンダントとしてキャリアを積んだ冬月が、2026年版『GTO』でどのように物語へ関わるのか注目される。

また、制作側は「鬼塚英吉×冬月あずさ」という『GTO』を象徴する2人が、28年の時を経て再び物語を動かすと予告。初回放送では、冒頭4分から衝撃の展開が待ち受けているとしている。

松嶋菜々子 コメント

――今回、改めて『GTO』にご出演いただくことが決まった時のお気持ちを教えてください

「GTOリバイバル」では共演者の方々に久しぶりにお会いし同窓会のような特別な時間でした。

今回は、脚本が遊川さん、演出が中島監督と28年前の当時と同じスタッフが集結したこともあり、撮影がとても楽しみですが緊張感もありました。

――2024年放送の『GTOリバイバル』では大きな反響がありましたが

視聴者の皆さんからの声で何か印象に残っているものはありますか？

鬼塚先生との関係がその後どうなっているのかなど、リバイバル前も後も沢山のお声がけをいただきました。

リバイバルを当時の生徒と同世代の方が子どもと一緒に観ましたと言っていただけたり、教師になる事を決めた方や結婚を決めた方、ドラマと共に人生の歴史を思い出すような、長い年月が経っても記憶に残る作品だったのだと改めて感じました。

――『GTO』を応援してくださる視聴者の皆さんへメッセージをお願いします

今の時代に改めて訴えたい鬼塚先生の熱い思いが連続ドラマで復活します。当時の面影が残りながらも成熟して大人になった鬼塚の活躍をどうぞお楽しみください。

(C)カンテレ