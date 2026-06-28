YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【1人暮らし節約生活】５日間のタッパー弁当！！１４００円で大満足なお弁当作り」と題した動画を公開しました。1人暮らしのリアルな自炊風景とともに、5日間合計約1400円という安さで、手軽かつボリューム満点なタッパー弁当を作る様子を紹介しています。



動画では、月曜日から金曜日までの毎日の弁当作りをテンポよく展開。月曜日の「塩焼きそば弁当」から始まり、火曜日は豚肉と玉ねぎを使った「生姜焼き弁当」が登場します。フライパンの上で直接豚肉に片栗粉をまぶすことで、洗い物を減らしつつタレがよく絡む工夫が施されており、はちみつを加えた甘辛い味付けに「これは非常に旨かった！」と大満足の様子を見せました。



水曜日は、健康診断で朝食を抜いた腹ペコのお昼に向けて「ジャガイモのオイスター炒め弁当」を調理。大きくカットしたジャガイモと小松菜、豚コマ肉を合わせ、オイスターソースとはちみつでこってりと仕上げた一品です。さらに木曜日には柚子胡椒を効かせた「ひき肉小松菜の柚子胡椒弁当」、金曜日にはスパイシーな香りが食欲をそそる「和風キーマカレー弁当」と、飽きのこない多彩な献立を披露しています。



節約と美味しさ、そして調理の手軽さを兼ね備えたしゅんさんのタッパー弁当。毎日の献立作りに悩んでいる方は、ぜひ動画を参考にして、無理なく続けられるお弁当作りに挑戦してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

動画で紹介された中から、火曜日の「生姜焼き弁当」のレシピをご紹介します。



［材料］

・豚コマ肉：適量

・玉ねぎ：適量

・片栗粉：適量

・サラダ油：適量

・生姜（チューブ）：適量

・料理酒：適量

・醤油：適量

・うま味調味料：少々

・はちみつ：適量

・ご飯：適量



［作り方］

1. 玉ねぎを細めにカットする。

2. フライパンに片栗粉を広げ、豚コマ肉を入れて直接まぶす。

3. フライパンにサラダ油をひき、豚コマ肉にある程度火が通るまで炒める。

4. 玉ねぎを加え、さらに炒め合わせる。

5. 生姜、料理酒、醤油、うま味調味料、はちみつを加えてサッと炒める。

6. タッパーに盛り付けたご飯の上にのせて完成。



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