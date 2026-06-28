リース・ウィザースプーン、22歳のイケメン息子とプレミアに来場 大富豪の彼氏も駆け付ける
リース・ウィザースプーン（50）が、ドラマ『エル』のプレミアに、イケメンと評判の息子と来場。億万長者の恋人オリバー・ハーマンも駆けつけた。
【写真】イケメン長男ディーコン、サングラスを外した素顔
本作は、2001年に公開された映画『キューティ・ブロンド』で、リースが演じた主人公エル・ウッズの高校時代を描く前日譚。オリジナル作品は、アマンダ・ブラウンの同名小説を原作に、おしゃれ好きなブロンド女子の主人公が、金髪美女は頭が良くないというステレオタイプを打破して活躍する姿を描いて大ヒットを記録し、続編『キューティ・ブロンド／ハッピーMAX』（2003）が公開されたほか、ミュージカルにもなった。
Page Sixによると、ドラマの製作総指揮を務めるリースは、現地時間6月23日に開催されたプレミアに、元夫ライアン・フィリップとの間にもうけた22歳の長男ディーコンを連れて来場した。
この日リースは、Monseによるピンクのレースをあしらった、ボリュームあるパフスリーブとオープンネックが印象的なカスタムドレスで登場。オリジナル映画公開時から変わらぬ美しい姿を見せた。
一方ディーコンは、黒いスーツにピンクのネクタイとアビエイターサングラスを合わせ、かつて父親が『キューティ・ブロンド』のプレミアで見せたルックを彷彿とさせる姿を披露した。
この日はまた、2024年7月から交際が伝えられるリースの恋人で、ドイツ出身の投資家オリバー・ハーマンも来場。ダークカラーのスーツにピンクのネクタイを合わせ、リースをサポートしていた。
【写真】イケメン長男ディーコン、サングラスを外した素顔
本作は、2001年に公開された映画『キューティ・ブロンド』で、リースが演じた主人公エル・ウッズの高校時代を描く前日譚。オリジナル作品は、アマンダ・ブラウンの同名小説を原作に、おしゃれ好きなブロンド女子の主人公が、金髪美女は頭が良くないというステレオタイプを打破して活躍する姿を描いて大ヒットを記録し、続編『キューティ・ブロンド／ハッピーMAX』（2003）が公開されたほか、ミュージカルにもなった。
この日リースは、Monseによるピンクのレースをあしらった、ボリュームあるパフスリーブとオープンネックが印象的なカスタムドレスで登場。オリジナル映画公開時から変わらぬ美しい姿を見せた。
一方ディーコンは、黒いスーツにピンクのネクタイとアビエイターサングラスを合わせ、かつて父親が『キューティ・ブロンド』のプレミアで見せたルックを彷彿とさせる姿を披露した。
この日はまた、2024年7月から交際が伝えられるリースの恋人で、ドイツ出身の投資家オリバー・ハーマンも来場。ダークカラーのスーツにピンクのネクタイを合わせ、リースをサポートしていた。