My Little Loverのakkoが25日、自身のインスタグラムを更新。自ら衣装やヘアメイクをやっていることを明かした。



【写真】衣装もヘアメイクも全て自分 センスが光る女性アーティスト

ビルボードライブ東京などで行ったツアー「My Little Lover ☆ acoakko live, Awaiting Summer」への感謝を記したakko。衣装の写真を添えて、「ピアス イザベル・マラン」「パンツ バレンシアガ」「それ以外の全て、シャツ リング ブレスレット サンダルは、ドリス・ヴァン・ノッテン」と説明した。



続けて「衣装やヘアメイクは全て、自分でやります」とつづり、「なぜなら、1番自分らしくなるから」と理由も明かした。「カメラが入る時は、どうしても外から私を見てくれる人が必要になるので、ヘアメイクさんなどお願いしたりしますが、基本は自分でやります だからステージではナチュラルメイク過ぎるかもしれませんが、それが私にとっては居心地がいいバランスになってるので、そんな私を許してね」と茶目っ気ものぞかせる。



akkoは女優・南果歩らとの写真も公開。昨年5月には南も2ショットを投稿するなど親交がある。ファンからは「とーってもお似合いでした！」「パンツとピアスはどこのかなぁと思っていたので嬉しいです」「許してね なんて言葉 不要です」「ずっとずっと素敵です」といったコメントが寄せられていた。



また、12日にはサッカー北中米W杯に関しての投稿も。「我が家のバッジョ＆ベルカンプ、バティストゥータ(バティ)も、 全力で日本代表を応援します 寝不足の日々になるかな？笑笑」と写真を公開。サッカーの元イタリア代表ロベルト・バッジョのインテル・ミラノ時代の、元オランダ代表デニス・ベルカンプのアーセナル時代のユニホームを着た愛犬のショットをアップしている。



My Little Loverは1995年にデビュー。「Hello，Again～昔からある場所～」などが大ヒットした。akkoは元メンバーで音楽プロデューサーの小林武史と96年に23歳で結婚。2女をもうけるも08年に離婚。14年に一般男性と再婚した。06年の小林の脱退以降、My Little Loverはakkoのソロプロジェクトになっている。



（よろず～ニュース編集部）