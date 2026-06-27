全国ツアー開催目前のCHiCO with HoneyWorksが、最新曲「背負う者」のリリックビデオを公開！

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CHiCO with HoneyWorksが、最新曲「背負う者」のリリックビデオを公開した。

本楽曲は、現在発売中のニューシングル「君のせいで愛してる」（TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』オープニングテーマ）に収録されている、自らを鼓舞し聴く人の背中を押す力強いロックナンバー。

リリックビデオでは、夢に向かって挑戦を続ける一人のサッカー選手の姿を描写。努力を重ね、挫折を乗り越えながら前へ進むストーリーが、楽曲の持つ力強いメッセージと重なり合う映像作品となっている。現在開催中のワールドカップで世界中が熱狂するこのタイミングにも重なる内容となっており、夢を追いかけるすべての人へエールを送る作品に仕上がっている。

また、「背負う者」は、シンガロングパート「Say wow wow」が印象的なライブで真価を発揮する一曲。いよいよ来月より開幕する全国ツアーでも会場が一体となって盛り上がること間違いなしの楽曲だ。現在、ツアーチケットも発売中。ぜひライブ会場で本楽曲の熱量を体感してほしい。

●リリース情報

21st Single

TVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』OPテーマ

「君のせいで愛してる」

発売中

【初回仕様限定盤（CD）】

品番：SMCL-994

価格：￥2,000（税込）

初回仕様：アニメ描きおろしイラストラベル

＜CD＞

01.君のせいで愛してる

02.背負う者

03.STAY WITH YOU -CHiCO only ver.-

04.君のせいで愛してる -Instrumental-

05.背負う者 -Instrumental-

06.STAY WITH YOU -Instrumental-

●ライブ情報

LAWSON presents CHiCO with HoneyWorks Summer tour 2026（仮）

7月3日(金) 東京・EX THEATER ROPPONGI

7月5日(日) 北海道・PENNY LANE24

7月18日(土) 香川・高松festhalle

7月19日(日) 福岡・DRUM LOGOS

7月20日(月・祝) 大阪・Zepp Osaka Bayside

8月1日(土) 宮城・仙台Rensa

8月9日(日) 東京・Zepp Haneda (TOKYO)

8月22日(土) 石川・REDSUN

8月23日(日) 愛知・Zepp Nagoya

詳細はこちら

https://www.chicoxxx.com/live/detail/?liveid=54828&artist=cwhw

＜プロフィール＞

CHiCO with HoneyWorks（ヨミ：チコ ウィズ ハニーワークス）

ソニー・ミュージックエンタテインメントが実施する「ウタカツ！」オーディションにてグランプリを獲得したCHiCOと、「可愛くてごめん」などの人気楽曲を生み出すクリエイターチームHoneyWorksとのコラボユニット。「世界は恋に落ちている」で2014年にメジャーデビュー。『アオハライド』『まじっく快斗1412』『銀魂』シリーズ、『ハイキュー!! TO THE TOP』、『BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS』、『理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ』、『彼女、お借りします』など数々の大人気アニメの主題歌を担当。「青春胸キュンサウンド」と言われる青春感あふれるメロディと歌詞が多くの10代の人気を集め、自身の楽曲のYouTube総再生回数は6億回を超える。また日本武道館、武蔵野の森アリーナでのワンマンライブを成功させるなど、ライブ活動も精力的に行っている。2023年4月8日のZeppツアーファイナルをもってCHiCO with HoneyWorksの一時活動休止を発表し、同年7月にCHiCOのソロプロジェクトを始動。国内外のクリエイター・コンポーザー・アーティストとの楽曲制作を展開している。今まではライブでしか見られなかったビジュアルを公開し、作詞にも積極的に参加するなど、新たな表現に挑戦しながら等身大の想いや気持ちを歌うソロシンガーとして活動の幅を広げた。2025年8月よりCHiCO with HoneyWorksの活動を再開。2026年1月に開催した3年振りとなるワンマンライブツアーは全3公演のチケットが即完売となった。

関連リンク

CHiCO with HoneyWorksオフィシャルサイト

https://www.chicoxxx.com/