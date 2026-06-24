YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が「東京ディズニーランド 2026.6.20の様子 Vol.2 | Today’s Tokyo Disneyland on June 20, 2026 : Part 2」と題した動画を公開しました。動画では、アドベンチャーランドの散策から始まり、急激な大雨に見舞われたパークのリアルな様子や、ワールドバザールでの最新アパレルグッズの紹介が収められています。



動画の前半では、お昼時のアドベンチャーランドで各レストランの混雑状況をチェック。空席がある「カフェ・オーリンズ」とは対照的に、「チャイナボイジャー」には門の付近まで伸びる長い列ができている様子が映し出されています。その後、ウエスタンランド方面へ進んでいくと、ポツポツと突然の雨が降り始めました。



雨は一気に勢いを増し、多くのゲストが軒下へ雨宿りに駆け込む事態に。パレードルートには川のように水が流れる状態となりますが、それでも「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」を待つゲストの姿が見られ、出演者も「プラザでは鑑賞場所を確保している方の姿が多いことに驚きました」と語っています。



あまりの雨の強さにワールドバザールへ避難した後は、パーク内最大のアパレル店舗「タウンセンターファッション」で最新グッズをチェック。海外のパークで採用されているデザインを取り入れたTシャツや、インバウンド向けの日本らしいデザインのアイテムなど、多彩な商品が紹介されました。その後、ワールドバザール入口では「バイシクルピアノ」のスティーブンさんによる軽快な演奏も披露され、雨の日ならではのパークの雰囲気を盛り上げています。



最後は雨が弱まり、パレードの鑑賞場所を無事に確保して締めくくられています。急な天候の変化に見舞われても、充実したショップ巡りやアトモスフィア・エンターテイメントなど、多様な楽しみ方ができる東京ディズニーランド。パークを訪れる際のお土産選びや、雨の日の過ごし方の参考にしてみてはいかがでしょうか。



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