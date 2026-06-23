理想と全然違った。男性が結婚を後悔する「妻のNG行動」３つ
幸せな結婚生活を送るためにはパートナーを不快にさせる行動はしないことが大事。
つまり、双方でパートナーの前ではやっちゃいけないNG行動があるのです。
そこで今回は、男性が結婚を後悔する「妻のNG行動」について紹介します。
｜浪費することが多い
浪費が多い妻に対して、「こんなはずじゃなかった」と考える男性は少なくありません。
収入面で余裕があるなら問題ありませんが、家計の状況に影響するほど浪費しがちなら要注意。
｜日頃から上から目線の言動
夫を自分の思い通りにコントロールしようと上から目線の言動ばかりの妻に嫌気を差してしまう男性は少なくありません。
もちろんそれでもうまくいくケースもありますが、必ずしもすべての夫婦がうまくいくわけではありません。
男性によっては家庭が苦痛の場所になってしまい、最終的には家庭内別居や浮気などの原因になる可能性もあります。
｜友達とよく外へ遊びに行く
結婚後もよく友達と遊びに出かけてしまう女性は少なくありません。
でも、夫が「自分との関係よりも友達付き合いの方が大事なんじゃないか」と考えるようになると、妻から心が離れていきます。
また、「妻に浮気されるのでは』と考えてしまう男性もいるので、友達付き合いは程々にしましょう。
幸せな結婚生活を続けていくためには、夫婦双方でNG行動をなるべく避けるべきですが、夫に求めるのは当然として、妻としても今回紹介した行動を避けるようにしていきましょうね。
🌼結婚は間違いだった…？ 夫のイライラが募る「妻の行動」とは