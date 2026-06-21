この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が「RVパーク鹿沼から山梨へ！デリカでぶどう峠を越える車旅」を公開しました。栃木県鹿沼市から山梨県北杜市の畑まで、デリカD:5で下道を巡る長距離ドライブの様子を届けています。



動画の冒頭、ばもさんは「RVパーク鹿沼 Vamo Field」を出発。山梨県へ向かうルートとして高速道路は使わず、群馬県と長野県の県境にある「ぶどう峠」を越える道を選択します。道中では鹿沼市の「黒子松屋」に立ち寄り、名物の「かっぱまんじゅう」や「そば高菜まんじゅう」を購入。車内で「うめぇ」と堪能しました。



群馬県に入ってからは「道の駅 オアシスなんもく」で休憩し、アレルギーを持つ子どもでも食べられる地元のパンを購入。その後、いよいよぶどう峠へと続く山道に突入します。細く険しいカーブが連続する道を走りながらも、ばもさんは「ほぼほぼ車で登ってきちゃってる感じじゃんこれ」と感想をこぼし、無事に長野県との県境にある「ぶどう峠」へ到達しました。



長野県側を下るルートでは、雄大な八ヶ岳や黄色い橋が目を引く「八ヶ岳高原大橋」などの絶景を満喫します。目的地の山梨県の畑に到着した後は、暗くなるまで夏野菜の植え付け準備に励みました。道中のご当地グルメや絶景、デリカでの力強い峠越えなど、ドライブの醍醐味が詰まった動画は、今後の車旅のルート選びの参考になりそうです。